Valmalenco Ultradistance Trail al via... sotto le stelle

L'attesa è ormai giunta... al traguardo, ora tocca agli atleti schierarsi al via: VUT Valmalenco Ultra Distance Trail, ci siamo! Alle ventidue in punto di venerdì 25 luglio scatta da Chiesa in Valmalenco la prova principe da 90 chilometri (e 6000 metri D+). Sabato 26 sarà la volta delle sue sorelle minori: il via della 35 chilometri (2450 metri D+) è fissato alle 09.00 da Lanzada, mentre alle 14.00 da Torre Santa Maria toccherà alla neonata prova entry level da 13 chilometri per mille metri tondi di dislivello positivo. Alle 11.00 invece - di nuovo da Lanzada, il via della Mini VUT, la non competitiva riservata ai più giovani. In attesa che la parola passi ai sentieri dell'Alta Via della Valmalenco, ad alzare il sipario sull'ottava edizione è stata la Alpine Dinner Experience, l'ormai consueta cena stellata di inizio evento.