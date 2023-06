Missione in alta quota: test di resistenza con Brooks Cascadia 17 alla Livigno Skymarathon

RUNNING

Il rinnovo della partnership tra Livigno e Brooks è stata anche l'occasione per il lancio delle novitò della collezione High Point

© ENDU La differenza è sottile e al tempo stesso sostanziale: avventura e rischio, sfida e azzardo. Per sviscerare il dilemma e provare a risolverlo abbiamo accettato l’invito di Brooks e di Livigno in occasione del rinnovo della partnership tra la località del Piccolo Tibet delle Alpi Retiche e il brand di Seattle, festeggiato con il lancio delle nuove Cascadia 17 e delle novità della collezione di abbigliamento sportivo High Point. Ne è venuta fuori una running experience ad altissimo tasso di intensità trail (ma soprattutto sky!) che - letteralmente - ha preso le mosse dall’evento livignasco, il primo di un’estate dal calendario fitto di appuntamenti.

Nell’ultimo fine settimana di primavera in particolare - quello che ha visto Livigno pacificamente invasa da quasi seicento trail e skyrunners pronti a schierarsi al via di Brooks Livigno Skymarathon e del suo sottoclou SkyTrail - l’azienda USA ha invitato media, retailers e un significativa e super qualificata rapresentanza degli atleti di Brooks Trail Runners. All’evento di lancio era presente una superqualificata rappresentanza degli atleti della squadra Brooks di trailrunning: Alice Gaggi, Cecilia Basso, Daniel Pattis e Gianluca Ghiano. Insieme a loro, a fare gli onori di casa Martina Fogagnolo (Marketing Manager Brooks Italia), Marco Trimboli (Sales Manager Brooks Italia) Francesco Caroni (Brooks Footwear&Apparel Champion&Sales Italia) e Nick Clinton (Product Line Manager).

Nel ruolo (sfortunatamente solo virtuale o digitale, fate voi) di testimonial d’eccezione di Cascadia 17 e High Point dallo shooting set di Tenerife invece il leggendario ultramaratoneta USA Scott Jurek from Duluth, Minnesota: cinquant’anni di classe assoluta e grande fonte di ispirazione, anche se in casi come questi il mantra deve essere (e rimanere) il più classico dei “Don’t Try This At Home”!

All’indomani del “launch event” vero e proprio, ambientato al ristorante Kosmo Taste The Mountain, i retailers e una selezionata rappresentanza delle principali testate nazionale del mondo outdoor e non solo hanno potuto sottoporre alla fatidica prova sul campo le novità Brooks, partecipando ad attività dedicate lungo i sentieri di Livigno in puro spirito Run Happy e - per i più allenati e competitivi – prendere parte a Brooks Livigno SkyTrail, supportati dal tifo Brooks lungo i sentieri del percorso.

Eravamo appunto presenti anche noi di Sportmediaset e - con il preciso intento di mettere davvero alla frusta le Cascadia 17 - abbiamo pensato bene (si fa per dire) di elevare di un paio di tacche o forse anche tre la portata della la missione. In buona sostanza ripetendo l’esperimento virtuoso di due anni fa, quando avevamo preso parte alla Transgrancanaria (nella sua versione Maratón) con la versione precedente delle Cascadia (la 16), portandola subito in gara… “out of the box” nell’ambiente primordiale dell’arcipelago canarino.

Abbiamo quindi approfittato dell’opportunità per scendere in campo (e salire… in quota), calzando le Cascadia ultimo grido nella prova clou del weekend livignasco: la Skymarathon da 36 chilometri e 2800 metri di dislivello positivo. Certo, non le abbiamo portate al loro limite superiore di utilizzo ma - chiudendo la prova in poco più di otto ore - crediamo di averle sottoposte ad un test di resistenza e di “maltrattamento” sufficientemente veritiero per il trail e lo skyrunner (si fa per dire) di tutti i giorni: gli amatori, insomma. Come abbiamo a fine giornata agli amici di Brooks Italia al M’EatingPoint della Livigno Ski Area Mottolino: “Abbiamo ancora una volta tolto le Cascadia 17 dalla loro scatola poche ore prima di schierarci nella gabbia di partenza e battezzarle in gara. Ci hanno portato a spasso per tutto il giorno sui sentieri e sulle creste, nei passaggi attrezzati e in quelli più corribili e soprattutto… ci hanno riportato a casa tutti interi. Missione compiuta, collaudo superato a pieni voti!”

BROOKS CASCADIA 17

Prodotto di punta della nuova collezione targata Brooks, la nuova Cascadia 17 è stata progettata e realizzata per consentire ai runners più avventurosi di attaccare qualsiasi terreno in completa sicurezza, grazie al nuovissimo Trail Adapt System, un sistema di stabilizzazione che consente un grip migliore sulle superfici irregolari e massima stabilità su tutti i tipi di terreno grazie all’integrazione dell’intersuola, della piastra protettiva e della suola i cui tasselli stabilizzano la scarpa comprimendosi in maniera indipendente quando il piede incontra un terreno accidentato. Ispirata allo zoccolo di una capra di montagna, la suola ha dei tasselli posizionati strategicamente, allo scopo di garantire il massimo livello di stabilità. Posto tra la suola e l’intersuola, il Ballistic Rock Shield è una sorta di guaina in EVA termoplastica rinforzata che protegge l’avampiede dalle asperità del terreno e dalle rocce appuntite.

Sulla suola, sei tasselli indipendenti si comprimono individualmente a seconda del terreno e creano una maggiore trazione sulla superficie, come fossero le sospensioni di un fuoristrada. Ogni parte della suola si comporta in modo da assorbire gli urti e permettere una corsa fluida. Per chi ha una fame insaziabile di avventura, la mescola in DNA LOFT v2 assicura poi grande ammortizzazione anche su terreni difficili, per andare lontano e salire ancora più in alto. I tasselli sono posizionati in modo che si comprimano singolarmente nella fase di ammortizzazione, creando una sensazione di morbidezza sotto la superficie del piede e maggiore aderenza su rocce e terreni irregolari. Cascadia 17 è disponibile anche nella versione GTX: grazie alla nuova leggerissima membrana GORE-TEX® Invisible Fit, la calzata è impermeabile e i piedi dei runner rimangono asciutti.

Cascadia 17 è disponibile online su https://www.brooksrunning.com/it_it e presso i rivenditori specializzati a 150 euro (versione GTX: 170 euro) a partire dal 1 luglio 2023 (versione GTX: dal 1 agosto 2023).

COLLEZIONE HIGH POINT

Non solo scarpe, ma anche abbigliamento. La collezione High Point si arricchisce di novità: maglie a manica corta e a manica lunga, oltre a pantaloni e giacca entrambi impermeabili. I capi della collezione sono progettati pensando alle esigenze uniche dei trail runners, che vogliono sentirsi protetti, liberi di muoversi e avere e spazio per riporre i piccoli oggetti. I runners possono completare la preparazione al trail con capi a manica corta e lunga realizzati in tessuto misto di lana merino, ideale per regolare la temperatura corporea: grazie alle proprietà di termoregolazione del tessuto, infatti, assicurano calore in caso pioggia, ma assorbono il sudore lasciando la pelle asciutta nella stagione più calda. Brooks presenta anche i pantaloni impermeabili leggeri e traspiranti e la giacca impermeabile in tessuto DriLayer Seal.

Grazie ai tessuti che trattengono il calore e proteggono dagli agenti atmosferici, non sarà una tempesta a fermare i runner. La comodità e la vestibilità della collezione High Point permette ai runner di godersi appieno il momento del trail, senza pensare ad altro.

I nuovi capi High Point saranno disponibili online su https://www.brooksrunning.com/it_it e presso i rivenditori specializzati a partire dal primo giorno del prossimo mese di agosto.

