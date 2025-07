Il Leverkusen ha scelto l'erede di Wirtz: preso Tillman dal Psv

Entro il fine settimana arriveranno gli annunci ufficiali, ma l'affare non è assolutamente in dubbio: Malik Tillman è il giocatore che il Bayer Leverkusen ha scelto per raccogliere l'eredità di Florian Wirtz, da poco ceduto al Liverpool per la cifra record vicina ai 150 milioni. Lo statunitense classe 2002 è nato e cresciuto in Germania, calcisticamente parlando ha mosso i primi passi nelle giovanili del Bayern Monaco. Poi il trasferimento al Psv che l'ha di fatto consacrato: sotto la guida dell'ex allenatore del Leverkusen, Peter Bosz, ha vinto da protagonista due Eredivisie consecutivi nel 2024 e nel 2025. Ora il Leverkusen è prono a puntare forte su di lui: secondo quanto riportato dal The Athletic i tedeschi sono pronti a versare 40 milioni di euro nelle casse del Psv per portare Tillman alla BayArena.