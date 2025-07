Il Milan vicino a Jashari: accordo con il giocatore e offerta al Bruges salita a 38 milioni

L'agente di Jashari ha già un accordo con il Milan per un quinquennale da 2,8 milioni netti a stagione. Il dt Igli Tare, a questo punto, deve trovare il non facile accordo con il Bruges, club che è solito non fare sconti, come sanno benissimo in casa rossonera dopo l'operazione De Ketelaere nell'estate 2022. E sul tavolo ballano più o meno le stesse cifre: CDK venne acquistato dopo una lunga trattativa per 32 milioni più 3 di bonus, 35 in totale, questa volta la quota chiesta dai belgi è un po' più alta. Il Diavolo ha alzato l'offerta, mettendo sul tavolo 33 milioni più 5 di bonus, ora poco distante dai 35 più 5 di bonus che vuole la controparte.