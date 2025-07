L'Inter è tornata, ora è vacanza ma con i nervi tesi del caso Calha. Caccia a Ederson

I nerazzurri hanno già speso molto, finora, per dare a Chivu una rosa all'altezza di una stagione, la prossima, che dovrà essere quella del riscatto. Sucic, Luis Henrique e Bonny, in ogni caso, sono solo i primi nomi di una lista che prevede l'arrivo di almeno altri tre-quattro giocatori per completare la rosa. L'Inter può attingere al tesoretto arrivato dalla marcia fino alla finale di Champions e agli ottavi del Mondiale, oltre che da chi è destinato a partire. C'è ancora da capire la situazione di Calha, che finora non ha mai chiesto in modo chiaro la cessione, anche se certe voci non nascono certo da sole. La voglia di tornare in Turchia, al Galatasaray, è il tormentone estivo già da un po'. Se dovesse restare ci sarebbe sempre la spada di Damocle dei rapporti tesi con uno spogliatoio, che le parole di Lautaro ha reso incandescente e che ora la società dovrà sforzarsi di placare. Se dovesse partire, l'Inter si porterebbe a casa tra i 25 e i 30 milioni di euro. In ogni caso ci sarà da fissare un appuntamento con il suo agente, Gordon Stipic, e si potrà capire se la frattura tra lui e la squadra potrà essere risanata.