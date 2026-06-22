Minoggio e Boffelli a tempo di record nel Trail del Centenario Lovato

In gara donne a fare la voce grossa è stata la forte local Giulia Lamberti (ASD La Recastello) che ha dominato la gara sin dai primi metri, chiudendola in sei ore, nove minuti e dieci secondi, prestazione che le ha permesso di entrare comodamente (settima) nella top ten di una classifica generale da 132 finishers (dodici le donne). Seconda piazza per la emergente Aurora Bosia (ASD Falchi Lecco) a dieci minuti e 55 secondi dalla vincitrice, mentre l'altra beniamina di casa Daniela Rota (Team Fly-Up Sport/Team Scott) ha sigillato il podio con il tempo finale di sei ore, 21 minuti e 245 secondi. Top ten della classifica generale anche per Bosia e Rota, rispettivamente nona e decima. Lamberti ha dichiarato di trovarsi molto bene sulle distanze più lunghe e di apprezzarne la dimensione del viaggio ancor più degli aspetti agonistici. Arrivata al traguardo insieme al proprio coach Andrea Noris, la bergamasca (che non prende parte a molte gare durante l'anno) ha spiegato di non avere ancora in programma alcuna gara e che deciderà dopo le imminenti ferie su quale obiettivo concentrarsi. Nessuna promessa per questa atleta di poche parole, che preferisce parlare con i fatti.