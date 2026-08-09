Ceccon, Curtis e Quadarella: agli Europei di Parigi è l'ora dell'Italnuoto

Tra le protagoniste più attese proprio Curtis, che volata in Usa anche per perfezionare il suo nuoto, punta sui 50 e 100 stile, e sui 50 dorso: "Sono contenta e fiduciosa. So che ci sono tante aspettative, ma presto attenzione alle mie personali - le parole dell'atleta piemontese -. La tensione salirà sul blocchetto. E quando sarò lì, come dice mia madre, basterà mettere impegno. Penso che il nostro movimento femminile sia molto forte. Ho seguito quello che hanno fatto Pellacani e Taddeucci in questa prima settimana e questo sicuramente ci dà la carica. Siamo sicure di fare bene. Per me poi le donne sono sempre un passo avanti, rispetto agli uomini".