Como, ufficiale acquisto Chalobah dal Chelsea a titolo definitivo

Rinforzo in difesa per il Como, che ha annunciato "l'acquisto a titolo definitivo" di Trevoh Chalobah dal Chelsea. Lo comunica in una nota il club lombardo, aggiungendo che il 27enne inglese ha firmato un contratto fino al 2031. "Trevoh è un acquisto importante per noi ed è un giocatore che incarna il livello di ambizione che abbiamo in questo club. Ha giocato e vinto ai massimi livelli, ma è anche desideroso di iniziare un nuovo capitolo continuando a migliorare - ha commentato il tecnico del Como Cesc Fabregas - Il suo arrivo ci fornisce forza, velocità e personalità in difesa, oltre alla qualità tecnica necessaria per costruire il gioco. È un leader in grado di elevare il livello della squadra, e sono molto felice che abbia scelto il Como". "Sono entusiasta e onorato di essere qui a Como: è un progetto ambizioso e in crescita, lavorare di nuovo con Cesc Fàbregas è davvero speciale - le prime parole di Chalobah - Non vedo l'ora di mettere la mia esperienza al servizio della squadra, di vivere l'incredibile atmosfera dello stadio e di entrare in sintonia con i tifosi. Darò il massimo ogni singolo giorno per scrivere insieme la storia".