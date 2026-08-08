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TRAILRUNNING

Ortles Haute Route, garantisce De Gasperi: "Un progetto che custodivo da anni"

La prima edizione dell'evento fortemente voluto dal popolare "Dega" è in programma nel weekend centrale di settembre

08 Ago 2026 - 11:02
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Ci sono sogni che maturano per anni, alimentati da migliaia di chilometri percorsi sui sentieri di tutto il mondo. E poi arriva il momento in cui quel sogno prende forma. È stata recentemente presentata ufficialmente al Passo dello Stelvio la prima edizione di Ortles Haute Route Trail, il nuovo evento di trailrunning che sul finire dell'estate unirà Lombardia e Alto Adige in un viaggio di 120 chilometri e 9000 metri di dislivello positivo attraverso il cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Al tavolo dei relatori diverse autorità locali e i direttori del Parco. Erano Silvia Cavazzi (Sindaco di Bormio), Georg Altstätter (Sindaco Martello), Samuel Merselier (Sindaco di Stelvio), Franco Claretti (Direttore del Parco dello Stelvio Lombardia) e Hanspeter Gunsch (Direttore Parco Nazionale dello Stelvio Regione Alto Adige). Presenti al lancio ad alta quota anche i rappresentanti di La Sportiva, main sponsor tecnico della manifestazione. L’occasione è stata propizia anche per presentare gli splendidi trofei disegnati e realizzati da Francesco Lapsus.

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