Como, c'è un problema con la lista Champions: pochi italiani, Fabregas pensa a chi escludere

Al Como mancano giocatori italiani che possano essere inseriti in lista Champions: l'unico neo arrivato che risponde ai requisiti e ruoterà stabilmente nelle formazioni di Fabregas è Mattia Liberali. Ma Liberali da solo non basta. I lariani, a tal proposito, hanno iniziato un'operazione di ristrutturazione e rafforzamento del loro settore giovanile, che vede in Riccardo Cassano la sua punta di diamante. Del classe 2008 Fabregas parla così: "Credo molto in Riccardo. La prima volta, ok, bene, niente di speciale. La seconda, idem, però alcune cose mi facevano pensare che fosse diverso. Semplificava... Quando vedevi Busquets o Pirlo ti accorgevi di una cosa: Se Pirlo giocava male, la squadra giocava male. E così per Busquets. Se loro giocavano bene, nessuno parlava di loro. Sai cosa vuol dire? Che erano fortemente condizionanti. In Riccardo io credo molto".

Certo, ci sarebbero i vari Audero e Vigorito, Dossena, Goldaniga, Mazzitelli e Gabrielloni, ma sono perdine finite ai margini dello scacchiere di Fabregas. Il regolamento prevede che, in caso di mancanza di giocatori con requisiti adatti a completare la lista, gli slot in questione rimangano semplicemente vuoti. Ed è proprio questo che rischia il Como: non completare la sua lista europea e portare 17-18 giocatori anziché 25. Non solo, perché questa situazione potrebbe comportare delle esclusioni eccellenti: sull'altare della famigerata lista Uefa potrebbero essere sacrificati giocatori come Valle, Van Der Brempt, Addai o Posch. Elementi sempre presenti nelle rotazioni di Fabregas, che ora dovrà trovare la soluzione migliore...