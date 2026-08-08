Ortles Haute Route, garantisce De Gasperi: "Un progetto che custodivo da anni"

Silvia Cavazzi (Sindaco di Bormio): "Siamo Veramente orgogliosi di ospitare questo evento. Ortles Haute Route è una manifestazione ideata dal nostro cittadino Marco De Gasperi, un grande campione che abbiamo il piacere di valorizzare appunto dandogli tutto il supporto. È un evento inclusivo, questo ci rende orgogliosi di poter dare la possibilità sia all'atleta più allenato, sia a quello entry level di potere il nostro patrimonio sentieristico. Siamo consapevoli che l'ultra trail è una disciplina che sta prendendo sempre più piede e può dare anche la possibilità di conoscere questo territorio non solo dal punto di vista competitivo agonistico, ma anche dal punto di vista turistico. L'area dell'Ortles percorre territori che sono tra la provincia di Sondrio, di Bolzano e la Svizzera, per cui abbiamo anche la possibilità di farci conoscere in modo transfrontaliero e penso che questa sia una super opportunità".



Georg Altstätter (Sindaco di Martello): "Siamo felici di accogliere tutti gli atleti che parteciperanno a questa spettacolare gara nella nostra valle. La Val Martello, nel cuore dell'Alto Adige, è orgogliosa di ospitare un evento di questo livello e desidero ringraziare gli organizzatori per aver avuto la visione e la determinazione di renderlo possibile. Si tratta di una competizione davvero speciale, impegnativa sia per le distanze sia per le quote che gli atleti dovranno affrontare. Su un percorso di quasi 130 chilometri arriveranno concorrenti provenienti da dodici nazioni: un'opportunità straordinaria di promozione per il nostro territorio. L'intera gara si svolge all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio, uno degli ambienti naturali più preziosi delle Alpi. Il trail running è uno sport che si integra perfettamente con la montagna e con il rispetto dell'ambiente: gli atleti attraversano i nostri sentieri vivendo e facendo conoscere il valore del nostro paesaggio. Per questo riteniamo che sia lo sport ideale per valorizzare e far conoscere la nostra valle nel mondo. È davvero un grande onore poter ospitare un evento di questo genere".



Samuel Merselier (Sindaco di Prato allo Stelvio): "Come Comune di Stelvio siamo orgogliosi di poter contribuire all'organizzazione di questo evento. Sul territorio comunale sarà infatti collocato uno dei punti chiave della gara principale, il cosiddetto giro di boa, in un tratto particolarmente delicato del percorso. Per noi è motivo di soddisfazione poter dare il nostro contributo affinché questa manifestazione possa crescere e affermarsi come un appuntamento di riferimento, capace di richiamare l'attenzione del panorama internazionale. Fin dal primo incontro con gli organizzatori si è instaurata un'ottima collaborazione e abbiamo subito condiviso obiettivi e spirito del progetto. Anche il nostro Soccorso Alpino e tutte le squadre impegnate nella sicurezza hanno compreso l'importanza e la complessità di una competizione di questo livello e hanno assicurato il massimo supporto affinché l'evento si svolga nelle migliori condizioni possibili".