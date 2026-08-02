Il brivido dell’imprevisto: Dolomyths Run Skyrace, una tredicesima... a caro prezzo

La mulattiera fiancheggia ora il Rio di Antermont, sul lato opposto del torrente rispetto al tratto iniziale di questa mattina, per me ormai quasi quattro ore e mezzo fa. Sarà per stanchezza, sarà per distrazione, sarà chissà mai perché, mentre corro a buon ritmo finisco per inciampare. Per mia sfortuna (come altro definirla?) in un punto della strada nel quale la ghiaia (sulla quale magari sarei semplicemente scivolato in avanti) lascia il posto a un fondo di cemento piuttosto grezzo che invece mi catapulta rovinosamente in avanti. Il tempo di capire cosa diavolo sia successo e di rimettermi in piedi, vengo raggiunto dal collega che mi ero messo alle spalle dopo un inseguimento lungo chilometri. Gli chiedo di andare al traguardo e di avvertire che sto arrivando piuttosto malconcio. Poi mi riavvio e ricomincio a correre “di adrenalina” verso il traguardo stesso, distante ormai - ironia della sorte, era quasi fatta - solo poche centinaia di metri. Rimetto piede sull’asfalto, tra le prime case di Canazei, chiedo ad una coppia di rinunciare alla loro bottiglietta d’acqua (grazie ancora!) per versarne il contenuto sul gomito sinistro, sul ginocchio e sulla faccia sanguinanti, mi concedo anche una “bella” abluzione in una vicina fontana e poi via tra gli sguardi attoniti della gente. Mi viene incontro per sincerarsi delle mie condizioni l’amico Diego Salvador del comitato organizzatore. Rassicuro anche e lui e punto alla linea d’arrivo, dove mi aspettano le prime medicazioni alla tenda-ambulanza, per un finale teatrale e un po'... pulp!