Milano Linate Runway Run: un'occasione da prendere al volo

RUNNING

Torna in una nuova versione riveduta e corretta l'appuntamento con la corsa sulle piste del city airport milanese

© Milano Linate Runway Run Press Office Correre e volare, due attività che - messe una accanto all'altra per associazione di idee - possono avere significati molto diversi tra di loro: uno positivo e uno… molto meno! A mettere tutti d’accordo è Linate Runway Run. Come dire: quando la corsa prende il volo e l’estate… anche! È infatti in programma nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno una dieci chilometri non competitiva che ha per teatro d’operazioni le piste del city airport milanese intitolato al pioniere dell'aviazione Enrico Forlanini. La campagna iscrizioni è aperta e - molto appropriatamente - in sede di adesione è possibile scegliere tra Economy, Business o First Class! Non solo, la…scaletta (ecco, appunto) di Linate Runway Run segue anche nel pre-gara le procedure di prammatica di un vero e proprio volo aereo, con tanto di check-in, controlli di sicurezza e attesa del via in VIP lounge! Che sia in fase di decollo anche una nuova disciplina della corsa su strada (o meglio pista)? Noi intanto proponiamo il termine di “airport race”.

© Milano Linate Runway Run Press Office

Carte d’imbarco alla mano quindi e… stringhe ben allacciate venerdì 21giugno a partire dalle ore venti con la spettacolare Milano Linate Runway Run, uno degli appuntamenti sportivi la cui organizzazione è curata da MG Sport. Un’esperienza unica ed emozionante correre nell’irresistibile scenario della pista dell’Aeroporto di Milano Linate con il fascino del buio della notte. I praticanti della corsa su strada potranno provare nuove e inusuali sensazioni affrontando questo “diecimila” non competitivo aperto a tutti, a partire dal compimento del diciottesimo anno d’età: un vero e proprio running party per salutare in modo davvero inconsueto edesclusivo l'inizio estate, all’insegna della passione per la corsa e a ritmo di musica, grazie alle selezioni musicali proposte da Discoradio.

© Milano Linate Runway Run Press Office

ISCRIZIONI

Al momento dell’iscrizione, i runneres potranno scegliere tra Economy Class, Business Class(con fast track e late check-in) oppure l’esclusiva First Class, riservata solo ai primi cento - oltre che desiderano usufruire anche dell'accesso in VIP Lounge. La campagna iscrizioni è già partita e chiuderà un minuto prima della mezzanotte di mercoledì 19 giugno. I posti a bordo sono limitati: il sold-out è fissato a tremila partecipanti. Niente poltroncina più o meno comoda, però: a questo punto infatti non resta che correre!

© Milano Linate Runway Run Press Office

DETTAGLI LOGISTICI

I runners seguiranno e simuleranno le procedure di un classico volo, per poi posizionarsi sulla linea di partenza. Il ritrovo è fissato a partire dalle ore veni in punto e, a seconda della “classe” di corsa scelta, i runners raggiungeranno l’area check-in dedicata con il personale di bordo pronto ad accoglierli. Una volta ritirati pettorale e carta d’imbarco, i partecipanti attraverseranno i controlli al metal detector per poi recarsi al gate, e successivamente vivere l’ultima attesa prima dello start (anzi del decollo!) all’interno dell’hangar, on il sound di Discoradio.

© Milano Linate Runway Run Press Office

La partenza del “volo” Milano Linate Runway Run è prevista alle ore 00:30 di sabato 22 giugno, ad aeroporto chiuso ai voli di linea, ovviamente! Ultima raccomandazione, all’insegna (in tutti i sensi) della leggerezza: portate con voi solo il bagaglio a mano!

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni visitate la pagina web: www.milanolinaterunwayrun.it/