Milan-Roma, asse caldo: ipotesi di scambio tra Gimenez-Dovbyk

Il calciomercato viaggia veloce sull'asse tra Roma e Milano. Giallorossi e rossoneri, dopo aver già compiuto lo scambio tra Abraham e Saelemaekers lo scorso anno e aver avviato le trattative per quello tra Gollini e Sportiello, starebbero lavorando a un altro clamoroso affare. Come emerso durante una trasmissione televisiva su Rete Oro e come riporta vocegliallorossa.it, potrebbe infatti aprirsi un terzo fronte di mercato che coinvolgerebbe gli attaccanti delle due squadre: Ante Dovbyk e Santi Gimenez.