Bayer Leverkusen, dal Liverpool arriva 22enne inglese Quansah

Il Bayer Leverkusen ha sostituito l'ex capitano Jonathan Tah con Jarell Quansah del Liverpool, un acquisto record per un difensore. Il Leverkusen ha annunciato che il ventiduenne Quansah ha firmato un contratto fino a giugno 2030 e indosserà la maglia numero 4 di Tah. Il compenso stimato di oltre 35 milioni di euro, che salirà a 47 milioni con i bonus, corrisponde all'incirca a quanto il Liverpool ha concordato di pagare al Leverkusen per il terzino destro olandese Jeremie Frimpong a maggio. Il Liverpool avrebbe anche ottenuto un'opzione di riacquisto per Quansah per oltre 70,6 milioni dopo le due stagioni trascorse al Leverkusen.