Pentathlon: 20 mesi sospensione a presidente Fipm Bittner

Il tribunale federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno ha condannato il presidente della Fipm Fabrizio Bittner "alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 20" per la "ritenuta responsabilità disciplinare per la violazione degli artt. 9 co. 1 dello Statuto federale della FIPM, artt. 3, co. 1, 4 co. 1 e 5 del Regolamento di giustizia FIPM, Capitolo 1 Disposizioni generali, Capitolo 2 Spese di trasferta - art. 2.4 spese di rappresentanza, Allegato A), Disciplina carte di credito aziendali - Rendicontazione del regolamento rimborso e trasferte della Federazione italiana pentathlon moderno". Lo stesso tribunale "esclude la responsabilità del Prof. Bittner per l'illecito sportivo di cui all'art. 6 del Regolamento di giustizia FIPM".