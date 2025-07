Mazzoncini: "A2A sarà a fianco del nuovo Brescia"

"È stato un incontro costruttivo. Abbiamo accolto con convinzione l'invito del presidente Pasini a fare sistema per garantire alla città un progetto calcistico solido e sostenibile, coinvolgendo altri imprenditori del territorio e con uno stretto coordinamento con la sindaca Laura Castelletti e con l'amministrazione comunale". Così l'ad di A2A Mazzoncini al termine dell'incontro di questa mattina con la sindaca della città, Laura Castelletti, e l'imprenditore Giuseppe Pasini, destinato a rilanciare il calcio professionistico in città con il trasferimento della sua Feralpi Saló, attualmente iscritta in serie C, a Brescia. "In questo contesto - ha detto Mazzoncini - anche A2A farà la sua parte, sostenendo il club con modalità che saranno definite nelle prossime settimane. Il nostro Gruppo conferma così l'impegno a supporto del calcio cittadino, come già avvenuto negli anni passati, e più in generale dello sport, in linea con i valori di vicinanza e responsabilità verso il territorio".