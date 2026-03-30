Mezza Maratona d'Italia Memorial Enzo Ferrari: in quindicimila da Maranello al centro di Modena

È stato un fine settimana indimenticabile, che rimarrà impresso nella memoria di tutti coloro che hanno dato vita e preso parte alla Mezza Maratona d’Italia - Memorial Enzo Ferrari. Una giornata di grande sport e partecipazione, nella terra dove innovazione e inclusione sono di casa, ha chiuso il weekend dedicato alla passione comune che lega indissolubilmente un territorio agli amanti del running e della velocità e ha regalato una seconda edizione spettacolare. Con quindicimila iscritti complessivi sulle diverse distanze, di cui ben un terzo provenienti dall’estero con ottantotto nazioni presenti, la Motor Valley emiliana si è trasformata in un palcoscenico internazionale della corsa su strada. Organizzata da RCS Sports&Events con Ferrari hosting partner e il supporto di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena e dei Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Modena, la manifestazione ha visto migliaia di persone riunirsi in festa nel villaggio allestito per sostenere e per correre sulle strade nei luoghi simbolo della Cavallino Rampante. Partita dal Museo Ferrari di Maranello, La gara principale da 21,097 chilometri ha offerto un percorso unico al mondo con il passaggio all’interno dello stabilimento Ferrari (lungo viale Enzo Ferrari), sulla storica Pista di Fiorano e sul nuovo circuito Ferrari e-Vortex, inaugurato lo scorso autunno. Un tracciato spettacolare che ha unito sport, storia industriale e identità territoriale per un’esperienza irripetibile e che ha visto i runners competere per la prima posizione sfrecciando al traguardo nel cuore storico di Piazza Roma a Modena.