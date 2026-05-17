Superbike, Bulega e la Ducati dominano anche a Most
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Il quinto round della stagione 2026 del Mondiale Sueprbike si conclude con un altro trionfo per il team Aruba.it Racing – Ducati. Sul circuito di Most (Repubblica Ceca) Nicolò Bulega e Iker Lecuona sono ancora i protagonisti assoluti, prima della Superpole Race poi di Gara-2, dandosi battaglia dal primo all'ultimo giro. Il pilota italiano completa la quinta tripletta consecutiva. Lo spagnolo lotta fino all'ultimo giro per poi chiudere in P2.
“Sono veramente felice. Diciannove vittorie consecutive? È un risultato incredibile, anche perché siamo riusciti a vincere su una pista che non si adatta perfettamente al mio stile di guida. Ringrazio il team, È un momento molto bello. E vogliamo continuare così a Aragón”, ha detto Bulega.