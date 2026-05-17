Tennis, Sinner vince gli Internazionali d’Italia: sconfitto Ruud in finale

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano e mondiale: il numero uno al mondo conquista il Masters 1000 di Roma (Internazionali BNL d’Italia) superando in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Dopo un avvio complicato l’altoatesino ribalta il primo set e controlla il secondo, conquistando il suo nono titolo mille in carriera e sesto consecutivo (record assoluto).