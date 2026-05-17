Internazionali, Panatta: "Speciale vedere Sinner vincere al Foro, è un esempio per tutti"

"Vedere Jannik vincere sul Centrale del Foro Italico è qualcosa di speciale. Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato la vita nel '76, e ritrovare oggi un italiano capace di imporsi con questa personalità e questo gioco mi fa davvero piacere". Così Adriano Panatta commenta la vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia, 50 anni dopo il suo successo nel 1976. "Contro un avversario solido come Casper Ruud ha mostrato maturità, calma e coraggio nei momenti importanti. Il pubblico romano aspettava un momento così e sa riconoscere chi entra in campo con rispetto e carattere, e Jannik oggi se l'è preso tutto. Jannik è un esempio per tutti, gli faccio le mie congratulazioni", ha aggiunto in una dichiarazione.