Madesimo Summer Trail: De Bernardi con record, one woman show per Della Pedrina

TRAILRUNNING

Il portacolori di Atletica Alto Lario e la sua collega del GP Valchiavenna nobilitano la quarta edizone dell'evento

© Stefano Vedovati Sport, gusto e natura per un finale d'estate che in Alta Valle Spluga è scattato con Madesimo Summer Trail. Nella sua prova-clou sulla distanza della mezza maratona, la quarta edizione dell'ormai classico appuntamento post-ferragostano ha incoronato Massimiliano De Bernardi e Sveva Della Pedrina. Per il portacolori di Atletica Alto Lario è arrivato anche il nuovo record sulla distanza che Massimiliano ha siglato abbassando di quasi cinque minuti il record di gara che peraltro già gli apparteneva. Non gli è stata da meno la sempre più promettente Sveva che ha esercitato un dominio senza possibilità di replica tra le donne. Un centinaio gli atleti al via domenica 25 agosto nel Long Trail da 21 chilometri (820 metri D+) e nello Short Trail da 9 chilometri di sviluppo lineare e 450 metri di dislivello positivo.

© Stefano Vedovati

Vincitore nel 2023 con il tempo di un'ora, 38 minuti e 50 secondi, De Bernardi (Atletica Alto Lario) si è migliorato di quattro minuti e 35 secondi, tagliando il traguardo con il tempo finale di un'ora, 34 minuti e 15 secondi. Secondo gradino del podio per Marco Olivieri di Atletica Pidaggia, in testa nella prima parte del tracciato ma poi ripreso e superato dal vincitore. Olivieri si è però tolto la soddisfazione di chiudere la sua prestazione sotto il record 2023, bloccando la fotocellula del cronometraggio sul tempo di un'ora, 38 minuti e tre secondi. Più consistente il ritardo di Marco Pruneri (Atletica Alta Valtellina), al quale però il tempo di un'ora, 45 minuti e 14 secondi è bastato per mettere piede sul gradino finale del podio di Madesimo.

© Stefano Vedovati

In campo femminile, "one woman show" di Sveva Della Pedrina. La portacolori del GP Valchiavenna ha portato a termine la missione-vittoria con un tempo di un minuto e 18 secondi dalla parte... giusta del muro delle tre ore di gara. Cinzia Cucchi di Atletica Paratico e Silvia Colombo (100x100 Anima Trail) si sono dovute accontentare del secondo e terzo gradino del podio. Ritardo di sei minuti e 35 secondi per Cucchi, molto più consistente quello di Colombo che ha chiuso la sua prova con il tempo finale di due ore, 24 minuti e 40 secondi.

© Stefano Vedovati

Per quanto riguarda lo Short Trail, Gianni Caspani si è imposto in gara-uomini con il tempo di 56 minuti e 52 secondi, anticipando di tre soi secondi sulla linea d'arrivo Mauro Strepparava di Atletica Pidaggia e di un minuto e 27 secondi Lorenzo Lombardini. Tra le donne, sul podio alto della gara breve è salita Dora Paino (un'ora, tre minuti e 55 secondi). Sugli altri due gradini nell'ordine Sonia De Agostini (staccata di due minuti e 22 secondi) ed Elisa Del Martino che ha completato la missione di un'ora,18 minuti e 38 secondi.

© Stefano Vedovati

Organizzata da Camminando Camminando ASD-APS in collaborazione con il Consorzio Turistico Madesimo e il contributo di Provincia di Sondrio, BIM e Comune di Madesimo, l'evento sportivo ha dato spazio - nel contesto della sua prova d'ingresso - anche ad un gruppo di camminatori che (in coda alla prova competitiva), hanno affrontato senza l'assillo del cronometro il tracciato di gara, godendosi la bellezza dei luoghi attraversati

Oltre che sulla nutrita partecipazione sia dal punto vista agonistico che da quello non competitivo, Madesimo Summer Trail ha potuto contare sul sostegno di A2A,Moro Pasta, Galletto Vallespluga, Vini Marsetti e su quello dei brand tecnici Oxyburn e Mizuno con il negozio specializzato Sport Side di Sondrio.

© Stefano Vedovati

L’offerta estiva di Madesimo non si è però chiusa con Madesimo Summer Trail e prosegue con il doppio appuntamento sportivo e gastronomico del weekend che chiude il mese di agosto e apre quello di settembre. Spazio sabato 31 agosto a PartyBike, gara di downhill aperta a tutti che si svolgerà con partenza sulla pista Balloon e arrivo in centro paese (iscrizioni in loco dalle 09.00 alle 11.30 presso il noleggio Madeforfun). Domenica 1. settembre largo al gusto con la tradizionale Pizzoccherata di fine stagione che si terrà nella ceNtralissima Piazza Bertacchi di Madesimo.