Fiorentina, Ranieri: "Siamo carichi, Conference competizione fondamentale"

"Il nostro storico è che abbiamo sempre fatto fatica a qualificarci. Siamo carichi, sappiamo quanto sia importante per noi fare questa competizione fondamentale, non vediamo l'ora di scendere in campo. Ci siamo allenati alla grande". Così il difensore e capitano della Fiorentina, Luca Ranieri in conferenza stampa alla vigilia dell'andata del Playoff di Conference League contro il Polissya. "Sulla difesa dico che chi sta nella Fiorentina è un grande giocatore. Non è facile giocare in una piazza così. Non so dire dove arriveremo, ma vedo un grande reparto, con grandi giocatori. Adesso c'è da dimostrare tutto".