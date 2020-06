Luca Manfredi Negri insegue il primato di dislivello positivo e negativo su sentiero

24H UP&DOWN APRICA

In attesa di tornare a sfidarsi in gara, i top runners di tutto il mondo sono impegnati a "reinventarsi" per mantenere alte le motivazioni e conservare le migliori condizioni fisiche in vista, appunto, del ritorno alle competizioni, con qualche spiraglio che potrebbe aprirsi per il prossimo autunno. Luca Manfredi Negri, uno dei migliori atleti italiani di corsa sui sentieri, è pronto per una sfida estrema, in programma nel fine settimana. Ce la presenta lui stesso.

L’IDEA

Tutto è nato nel periodo tra fine marzo e inizio aprile, in piena quarantena. Da molti comitati organizzatori delle gare più importanti in Europa iniziavano ad arrivare notizie di rinvii o addirittura cancellazioni a causa dell'emergenza sanitaria e così ho iniziato a ripensare alle gare dell’anno passato. In particolare all’Adamello Ultra Trail, una delle prove più impegnative di questa specialità a livello mondiale, con i suoi 170 km di sviluppo e i suoi 11500 m di dislivello positivo e negativo. In quell’occasione ero riuscito a compiere l’intero tragitto in poco più di 24 ore. Si è così accesa la scintilla che ha innescato il progetto della 24 ore Up&Down Aprica. Se in un giorno intero ero stato in grado di coprire tutti quei chilometri (considerando i tratti in pianura, i traversi, le creste, i tratti tecnici), quanti metri di dislivello avrei potuto completare nello stesso arco di tempo su un percorso studiato appositamente allo scopo, quindi completamente su misura?

LA PROVA

Ho iniziato a pensare alla location perfetta, che potesse appunto combinare un percorso breve, della giusta pendenza, senza troppe curve, senza tratti tecnici che rallentano l’andatura, un percorso idoneo anche per correre in discesa senza troppa dispersione di energie inutili, fondamentali per prove di questa lunghezza. Da ormai due anni sono testimonial per il Comune di Aprica, in Valtellina, paese dove sono in parte cresciuto e del quale sono originario, dove trascorro molti giorni all’anno, per sport, allenamenti e momenti di relax. La scelta non poteva dunque cadere altrove e, grazie alla pronta risposta dell’amministrazione riguardo questa idea, all'inizio del mese di maggio il progetto ha preso il via.

L’EVENTO

Denominato appunto 24h Up&Down Aprica, l'evento sarà il primo tentativo italiano di record del Mondo di dislivello positivo e negativo. Il vecchio record di 15467 metri, stabilito lo scorso mese di ottobre dal fortissimo ultrarunner francese Ugo Ferrari, è stato migliorato il fine settimana scorso in Finlandia da Juha Jumisko, che è riuscito a a completare incredibilmente 16054 metri di dislivello complessivo nel doppio giro di orologio, spostando ... l'asticella ancora più in alto.

IL PERCORSO

Il terreno di ... gara sarà la pista C del Palabione ad Aprica, lunga esattamente 2,1 km e con dislivello di 500 metri esatti. La pista parte da Piazza Palabione - dove verrà allestita la zona partenza e arrivo - e si conclude in zona Malga Palabione (stazione di arrivo della funivia), su un sentiero largo molto ripido, della pendenza media del 23,8%.

LA GIORNATA

L’evento avrà ufficialmente inizio alle 10 di mattina di sabato 13 giugno. In Piazza Palabione sarà allestita un’area di attesa con speaker, musica, interviste, aneddoti, live streaming e altro per intrattenere il pubblico che sarà lì ad aspettarmi. In quota sarà invece predisposto un punto di ristoro, dove potrò contare sul supporto di amici e fans che mi daranno ulteriore carica nella caccia al record. Sarà possibile seguire sui social l’impresa attraverso dirette streaming e aggiornamenti a cadenza oraria.

IL RECORD

Per completare l’impresa saranno necessari poco più di 32 giri, che sul percorso che ho scelto corrispondono a 134 chilometri, 67 dei quali di salita con pendenza pari appunto al 24%. Ogni nuovo giro da 4,2 chilometri dovrà essere completato ad una media di 45 minuti, ovvero circa 33/34 minuti in salita per ciascun giro. Questo significa che verrò a trovarmi per più di 18 ore con il naso all'insù ...! Per chi è interessato ai dati più squisitamente tecnici, l’ascensione media oraria dovrà essere intorno ai 900 metri.

Al di là dell’esito del tentativo di record si prospetta ad Aprica un fine settimana di passione sportiva per tutti: la popolazione locale, i turisti e gli sportivi (che invito ad accompagnarmi lungo il percorso, naturalmente rispettando le distanze di sicurezza!), sui quali conto molto per "aiutarmi" a portare a compimento con successo un'impresa che implica aspetti fisici e mentali fuori dal comune.