Falocchi torna a volare nel salto in alto e punta ai mondiali di Torun

"Dopo essere stato operato alla caviglia ho cominciato nell'agosto 2023 il lento processo di riatletizzazione, che sapevo sarebbe stato molto lungo ma che ha avuto vari intoppi che hanno allungato ulteriormente i tempi per cui a metà del 2025 mi sono ritrovato, anche parlando con i miei allenatori, con la netta sensazione che la mia caviglia non sarebbe mai più stata nella condizione di sostenere la mia attività di saltatore, pensando quindi che fosse il tempo di abbandonare l'attività. Abbiamo allora provato l'estremo tentativo di modificare delle impostazioni tecniche e, quasi per caso le cose sono migliorate, per cui ho fatto una prima gara a fine giugno saltando 2,08 e a seguire quella di Brescia a luglio dove ho superato 2,23 in maniera totalmente inaspettata, che mi ha fatto capire avrei potuto sicuramente fare molto meglio ritrovando la necessaria continuità, e così è stato".