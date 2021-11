La Lavaredo UltraTrail entra nelle UTMB World Series 2022

L'APPUNTAMENTO

Le preiscrizioni per le gare in programma a fine giugno si aprono il 15 novembre

Il 2022 vedrà la nascita delle UTMB® World Series, rassegna di trailrunning in cui l’Italia sarà rappresentata dalla La Sportiva® Lavaredo Ultra Trail®, in programma dal 23 al 26 giugno 2022 a Cortina d’Ampezzo, nelle Dolomiti bellunesi. Alle gare trail più famose al mondo come UTMB® e Western States, si aggiunge quindi alle World Series la La Sportiva® Lavaredo Ultra Trail® by UTMB®, che dal 15 al 25 novembre aprirà le preiscrizioni alle sue 4 distanze: Lavaredo Ultra Trail 120 km, UltraDolomites 80 km (con partenza da San Vigilio di Marebbe BZ), Cortina Trail 48 km e Cortina Skyrace 20 km.



"Essere parte delle UTMB® World Series 2022 è un passo importante e un grande riconoscimento per la La Sportiva® Lavaredo Ultra Trail® by UTMB® - raccontano i direttori di gara Simone Brogioni e Cristina Murgia - un appuntamento che a 15 anni dalla sua prima edizione si conferma uno degli eventi più importanti del panorama trail internazionale. La bellezza di questa corsa nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO porta ogni anno 5.000 atleti da tutto il mondo a Cortina d’Ampezzo che nel 2026 sarà oltretutto sede dei Giochi Olimpici Invernali".

• Tarawera™ Ultramarathon by UTMB® (Nuova Zelanda), 12 febbraio• Ultra-Trail Australia™ by UTMB® (Australia), 12-15 maggio• Trail du Saint-Jacques by UTMB® (Francia), 11 giugno• Mozart 100 by UTMB® (Austria), 18 giugno• La Sportiva® Lavaredo Ultra Trail® by UTMB® (Italia), 23-26 giugno• Trail 100 Andorra by UTMB® (Andorra), 24-26 giugno• Western States® 100-Mile Endurance Run (USA), 25-26 giugno• Val d'Aran by UTMB® (Spagna), 7-10 luglio• Nice Côte d'Azur by UTMB® (Francia), 22-25 settembre• Puerto Vallarta México by UTMB® (Messico), ottobre• Thailand by UTMB® (Thailandia), 10-13 novembre• TransLantau™ by UTMB® (Hong Kong), novembre• Panda Trail by UTMB® (Cina), data da comunicare• Gaoligong by UTMB® (Cina), data da comunicare• UTMB® World Series Finals: UTMB® Mont-Blanc (Francia, Italia, Svizzera), 22-28 agostoAppuntamento dunque a Cortina d'Ampezzo (BL) dal 23 al 26 giugno 2022 per la La Sportiva Lavaredo Ultra Trail, tappa italiana delle UTMB® World Series.