Gundogan ai saluti col City: può arrivare in Serie A
23 Ago 2025 - 09:53
İlkay Gündoğan potrebbe lasciare il Manchester City negli ultimi giorni del mercato estivo. Il 34enne, scrive la Bild, potrebbe addirittura approdare in Serie A, mentre quella che porta al Galatasaray è attualmente una pista fredda.
