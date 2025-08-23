Logo SportMediaset
Mercato

Gundogan ai saluti col City: può arrivare in Serie A

23 Ago 2025 - 09:53

İlkay Gündoğan potrebbe lasciare il Manchester City negli ultimi giorni del mercato estivo. Il 34enne, scrive la Bild, potrebbe addirittura approdare in Serie A, mentre quella che porta al Galatasaray è attualmente una pista fredda.  

13:04
City: Ederson e Akanji sempre più lontani, out contro il Tottenham
12:29
Inter, tentativo per Akcicek ma il Fenerbahce chiede troppo
8) Benjamin Pavard (Inter): 5 mln/stagione
11:12
Lille-Pavard, il presidente: "Affare difficile a livello economico"
Nuno Espirito Santo
10:33
Espirito Santo-Nottingham Forest ai ferri corti: Postecoglu in attesa
09:53
Gundogan ai saluti col City: può arrivare in Serie A