Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
CACCIA ALLA PUNTA

Juve-Kolo Muani, si tratta a oltranza: ma il Psg non fa sconti

Continuano i contatti per riportare il francese in bianconero, ma i parigini non abbassano la richiesta di 70 milioni di euro. Frenata anche su Zhegrova, Kelly in uscita

23 Ago 2025 - 10:09

Prosegue con grande intensità l'estate del calciomercato della Juventus. Grande traffico alla Continassa e trattative che si protraggono ormai da mesi: è il caso di Kolo Muani, per cui Comolli ha avviato i contatti con il Psg da giugno ma su cui non si riesce ancora a trovare la quadra. Sembrava che le due parti avessero trovato un accordo, ma nelle ultime ore i parigini hanno alzato l'asticella decidendo di non scendere sotto i 70 milioni di euro. Una cifra considerata troppo alta dal direttore generale della Juventus, disposto al prestito oneroso (10 milioni) con riscatto fissato a 40

La distanza c'è e non è detto che sia colmabile, per questo in casa Juventus, sul fronte attaccante, resta viva l'idea Zhegrova dal Lille. Anche qui, però, doccia fredda per i bianconeri che hanno dovuto incassare le parole del presidente del club francese: "Edon Zhegrova resta con noi questa stagione - ha precisato Olivier Letang alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Monaco - Non ho ricevuto alcuna offerta. I media italiani tendono a esagerare: non c’è alcun accordo né trattativa in corso". Insomma, da Kolo Muani a Zhegrova, l’impressione è che Comolli debba fare gli straordinari da qui alla fine del mercato.

Leggi anche

Juve, cambia la strategia sul mercato per il centrocampo: all-in su Zhegrova ma dipende da Nico

In uscita invece Lloyd Kelly, arrivato a gennaio dal Newcastle a titolo definitivo e destinato a tornare in Premier League: il difensore inglese piace al Crystal Palace, che potrebbe aggiudicarselo per una cifra di poco superiore ai 17 milioni spesi dalla Juve per averlo. Calma apparente infine a centrocampo, con i bianconeri che al momento non cercano nessuno dopo la partenza di Douglas Luiz. Da risolvere anche la questione Nico Gonzalez, nei piani dell'Atletico Madrid che però non ha ancora affondato il colpo. 

kolo muani
juventus

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Juventus

Ufficiale Douglas Luiz al Nottingham Forest. Nico sblocca Zhegrova ma Simeone...

Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore

Douglas Luiz torna in Premier: intesa totale con il Forest. Alle Juve 30 milioni

Juve, cambia la strategia sul mercato per il centrocampo: all-in su Zhegrova ma dipende da Nico

Zhegrova, il Lille gela la Juve: "Nessuna offerta, resta con noi questa stagione"

Tudor non ci sta: "Iniziare il campionato col mercato aperto è una pazzia"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Nuno Espirito Santo
10:33
Espirito Santo-Nottingham Forest ai ferri corti: Postecoglu in attesa
09:53
Gundogan ai saluti col City: può arrivare in Serie A
23:25
Napoli, torna l'idea Brescianini
23:01
Udinese, Brenner va all'FC Cincinnati
22:47
Udinese, Pafundi rinnova e va in prestito alla Samp