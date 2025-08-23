Juve-Kolo Muani, si tratta a oltranza: ma il Psg non fa sconti

La distanza c'è e non è detto che sia colmabile, per questo in casa Juventus, sul fronte attaccante, resta viva l'idea Zhegrova dal Lille. Anche qui, però, doccia fredda per i bianconeri che hanno dovuto incassare le parole del presidente del club francese: "Edon Zhegrova resta con noi questa stagione - ha precisato Olivier Letang alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Monaco - Non ho ricevuto alcuna offerta. I media italiani tendono a esagerare: non c’è alcun accordo né trattativa in corso". Insomma, da Kolo Muani a Zhegrova, l’impressione è che Comolli debba fare gli straordinari da qui alla fine del mercato.