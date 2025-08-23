Milan, oggi nuovo round di visite per Boniface: l'alternativa è Harder. Resiste l'idea Rabiot

Le visite in programma questo sabato puntano a fare ulteriore luce sullo stato di Boniface, trascinatore del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che ha vinto la Bundesliga nell'annata 2023/24 e che il Milan prenderebbe in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto fissato a quota 29. Se tutto filerà liscio, Victor firmerà poi il contratto in sede (l'accordo è fino al 2030) e a seguire assisterà dal vivo a Milan-Cremonese a San Siro.