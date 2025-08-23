Milan, oggi nuovo round di visite per Boniface: l'alternativa è Harder. Resiste l'idea Rabiot

© italyphotopress
Se il nigeriano supererà i controllo medici, assisterà dal vivo a Milan-Cremonese a San Siro
Per vedere Victor Boniface con la maglia del Milan bisognerà ancora attendere. Il nigeriano, arrivato nel primo pomeriggio di venerdì a Milano, si sottoporrà quest'oggi a degli ulteriori controlli medici. I due round di visite andate in scena ieri non hanno soddisfatto il club rossonero che vuole vederci chiaro sulle condizioni dell'attaccante. Il 24enne, che lo scorso anno ha giocato 'solo' 27 partite a causa dei tanti stop fisici, si è rotto il legamento crociato per ben due volte in carriera (l'ultimo nella stagione 2020/21).
Le visite in programma questo sabato puntano a fare ulteriore luce sullo stato di Boniface, trascinatore del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che ha vinto la Bundesliga nell'annata 2023/24 e che il Milan prenderebbe in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto fissato a quota 29. Se tutto filerà liscio, Victor firmerà poi il contratto in sede (l'accordo è fino al 2030) e a seguire assisterà dal vivo a Milan-Cremonese a San Siro.
Intanto il Milan non perde di vista Conrad Harder, punta dello Sporting Lisbona e sul taccuino dei rossoneri. Inseguito anche dal Rennes, il 20enne rappresenterebbe un'alternativa nel caso l'ingaggio di Boniface non andasse a buon fine. Attenzione infine al centrocampo: se Musah dovesse andare all'Atalanta, il ds Tare potrebbe regalare ad Allegri un altro centrocampista. E il pensiero va subito ad Adrien Rabiot.
