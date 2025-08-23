Logo SportMediaset
Ginnastica, Mondiali ritmica: Sofia Raffaeli bronzo nell'All Around a Rio

23 Ago 2025 - 09:40
Sofia Raffaeli ha conquistato il bronzo nell'All Around ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro. L'italiana, vice campionessa uscente, lascia la piazza d'onore alla bulgara Stiliana Nikolova. L'oro è andato alla tedesca Darja Varfolomeev che si conferma regina mondiale dopo il titolo vinto nel 2023 a Valencia. Sofia ha scavalcato la campionessa europea di Tallinn, Taisiia Onofriichuk, di quattro anni più giovane. L'altra azzurra Tara Dragas, al suo esordio mondiale, arriva in 13ma posizione: domenica sarà impegnata in due finali di specialità: palla e nastro. Sofia Raffaeli sarà impegnata nel cerchio, nella palla e alle clavette. Premiata la scelta della Federazione e del presidente Andrea Facci, dtn ad interim della sezione, di mandarla all'Accademia di Desio dopo il quarto posto continentale in Estonia, per preparare al meglio gli appuntamenti più importanti della stagione. In due mesi Raffaeli ha vinto la Coppa del Mondo a Milano ed è riuscita a rimanere sul podio mondiale dal quale non scende dal 2022.

