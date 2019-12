La Sportiva Mountain Running Cup 2020, sfide in alta quota

MOUNTAIN RUNNING

di

STEFANO GATTI

La Sportiva Mountain Running Cup 2020, dal 1. maggio al 13 settembre, cinque tappe da non perdere. A Ziano di Fiemme, nel cuore pulsante di La Sportiva, è stata presentata la nona edizione del circuito podistico che racchiude le skyraces più belle e meglio organizzate del “Bel Paese”. Tra importanti conferme e belle novità, il comitato organizzatore ha previsto un appuntamento al mese, mixando competizioni di comprovata esperienza ad altre decisamente emergenti.



Il bilancio dell’edizione 2019, in termini di feedback raccolti, ma soprattutto il trend di crescita delle cinque tappe hanno dimostrato la bontà di un progetto che ha saputo mantenere inalterato il proprio appeal. L’ottava edizione ha portato 2218 “corridori del cielo” a percorrere 132 chilometri sulle montagne lombarde, trentine e venete (per un totale che ha sfiorato i diecimila metri di dislivello positivo). Sul podio conclusivo, oltre ai vincitori del circuito Denisa Dragomir (Serim) & Gabriele Bacchion (Tornado), sono saliti sessanta finisher. Da ricordare però che ben 170 atleti hanno preso parte ad almeno tre delle cinque prove previste.

Tutto pronto quindi per la nona edizione. Si partirà venerdì 1° maggio da Valmadrera, sulle rive del Lago di Lecco, con una superclassica di inizio stagione, mentre la finalissima avrà nuovamente luogo a metà settembre nel cuore della Val di Fiemme. Nel mezzo, un appuntamento al mese sulle montagne lombarde e trentine per un totale di cinque tappe, 122 km e 9500 metri di dislivello positivo.

La “Sky del primo maggio”, oltre ad essere la prima new entry 2020, sarà anche tappa inaugurale del nuovo circuito. Alla corte di uno storico team (OSA Valmadrera), magistralmente guidato dalla presidentessa Laura Valsecchi, si potranno testare gambe e condizione su un tracciato severo e tutto vista lago (23 km e 2010 metri D+). Il 7 giugno poi tutti a Ledro, sulle montagne di confine tra Lombardia e Trentino, per la seconda tappa; una gara che racchiude in poco meno di venti chilometri tutto ciò che uno skyrunner cerca: salite severe, creste aeree e discese spettacolari.



Il 12 luglio - only for the brave! - Pizzo Stella Skymarathon: 35 km (2650 metri D+) che regaleranno forti emozioni. Una vera sky “old style”, rivista e riproposta in chiave moderna. Domenica 2 agosto, la seconda new entry della nuova edizione: Vigolana Skyrace. Una prova selvaggia, tecnica e unica da 20 km con 1700 metri di dislivello positivo. Gran finale, come lo scorso anno, il 13 settembre nel cuore della Val di Fiemme. A decretare re e regina dell’estate sarà per il secondo anno consecutivo la Latemar Mountain Race con i suoi 25 tecnicissimi chilometri (ed i 1500 metri D+).

Ed ecco per finire le … regole d’ingaggio. Come sempre, per rientrare nel ranking del circuito sarà necessario avere concluso almeno tre prove. I punteggi a ogni singola tappa assegneranno 110 punti al primo classificato. 88 al secondo, 78 al terzo, 72 al quarto, 68 al quinto. Dal sesto al trentasettesimo a scalare di 2 punti, mentre dal trentottesimo sino ad esaurimento classifica verranno assegnati due punti. Nel caso un atleta prendesse parte a tutte e cinque le prove, verranno presi in considerazione ai fini della classifica i migliori tre piazzamenti. Sarà ovviamente prevista l’assegnazione di (+20) punti bonus per ogni gara conclusa oltre alle tre obbligatorie. Sono previsti premi in denaro per le prime dieci donne e i primi dieci uomini. Coloro che avranno portato a termine almeno tre prove avranno diritto al premio finisher. Maggiori informazioni su www.mountainrunningcup.com