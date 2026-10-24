A cavallo del confine: Val Bregaglia Trail, gradini infiniti sulla rotta per Chiavenna

Ogni volta la stessa storia, ogni gara (e sono ormai più di trecento in undici anni) la stessa frenesia che corre sottopelle. Scatti come una molla prima che la sveglia suoni, sei pronto in men che non si dica e scendi a fare colazione con il pettorale già “spillato” addosso sotto la felpa. Va a finire (anzi ad iniziare) che il segnale di partenza arriva come una sorta di liberazione! È successo anche domenica 18 ottobre a Chiavenna, per la decima edizione di Val Bregaglia Trail. La carta d’identità della prova dice venticinque chilometri di sviluppo per un migliaio di metri di dislivello positivo e altrettanti “down”. Logisticamente si tratta invece di una trasferta… a chilometro zero, nel senso che la Piazza Bertacchi, il quartier generale del fine settimana chiavennasco (all’imbocco di un corridoio naturale che - via Passo Spluga - collega il bacino mediterraneo al cuore dell’arco alpino e alla Mitteleuropa) dista poche centinaia di metri dall’Hotel San Lorenzo che mi ospita. Senza dimenticare che il meeting point per le navette che ci porteranno al via di Promontogno (nella vicina Svizzera) è ancora più vicino, praticamente a tiro di voce, nel piazzale della stazione ferroviaria. Tanto che sono già a bordo quando fa ancora buio e in zona partenza poche decine di minuti dopo, con largo anticipo sul via, pure troppo! Da qui la lunga e… snervante attesa di mettermi in movimento, gli sguardi ripetuti e un po' ossessivi allo sportwatch, l’andirivieni a vuoto in zona partenza, scrutando i colleghi e provando ad immaginare con chi me la dovrò vedere questa mattina.