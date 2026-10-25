Antonelli, pole vista-titolo ad Austin. Alle sue spalle le Red Bull di Verstappen e Hadjar

È di Kimi Antonelli la pole position del Gran Premio degli USA. Il leader del Mondiale la mette a segno con il tempo di un minuto, 34 secondi e 35 millesimi. Alle sue spalle le due Red Bull di Max Verstappen (+0.179) e Isack Hadjar (+0.215). A chiudere la seconda fila è Charles Leclerc con la Ferrari (+0.232)che precede la SF-26 gemella di Lewis Hamilton a 272 millesimi dalla vetta. Un deludente George Russell chiude la terza fila a 441 millesimi dal suo compagno di squadra, mentre la quarta è occupata per intero dalla McLaren con Oscar Piastri e Lando Norris. Nono tempo per Arvid Lindblad (Racing Bulls), decimo per il suo compagno di squadra Liam Lawson che in realtà non ha preso parte al Q3 per salvare due set di gomme rosse per la gara e regalare una posizione in più a Lindblad, colpito da una penalità da cinque posti in griglia (scatterà dalla settima fila).