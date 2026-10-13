Porto Cervo Trail Run... e dintorni: un fine settimana all'insegna della longevità

Approdi in Costa Smeralda con sessantadue anni suonati nello zainetto e te ne riparti dopo un weekend multiforme e multitasking con un bagaglio più leggero di ben sei anni! Succede quando i risultati superano le intenzioni e le Longevity Weeks varate dal Consorzio Costa Smeralda centrano i loro obiettivi. Sì perché se l’evento diffuso che ha tenuto banco per due settimane in uno degli angoli paesaggisticamente più magici della Sardegna punta soprattutto ad allungare (diversificandola) la stagione turistica, bisogna ammettere che le numerose attività proposte (sportive ma non solo) hanno davvero dimostrato come una vita attiva è la prima condizione per un’esistenza sana, consapevole e possibilmente lunga. Lo abbiamo toccato con mano anche noi di Sportmediaset, accettando l’invito a metterci alla prova nel fine settimana conclusivo delle Longevity Weeks "smeraldine". Appuntamento clou del nostro programma il Porto Cervo Trail Run di sabato 10 ottobre. Troppo allettante la prospettiva di correre sui sentieri vista-mare del promontorio del Pevero: distanza più abbordabile del solito (una decina di chilometri senza troppo dislivello) ma il… sospetto - già studiando il tracciato di gara senza avervi ancora messo piede - che da qualche parte doveva pur nascondersi il… trucco. Insomma, meglio non rilassarsi troppo all’idea di una gara facile dopo aver affrontato distanze ben più sostanziose e dislivelli più importanti nei miei quattro precedenti passaggi in Sardegna del 2026: in ordine di apparizione al Limbara Trail di Berchidda (febbraio), alla Linas Ultra Sky Marathon di Villacidro (marzo), al Pattada Wild Trail di Pattada ovviamente (maggio) e al più recente Husidore Sky Trail di fine settembre ad Oliena.