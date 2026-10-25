MotoGP, Martin non torna in Spagna per curarsi: trattamenti in vista di Sepang

L'Aprilia ha comunicato che "Jorge Martin ha effettuato una TC (tomografia computerizzata) per valutare la situazione dopo il trauma di ieri. È stata confermata unicamente la frattura composta del radio in sede distale. Il pilota non ritornerà pertanto in Spagna e effettuerà i trattamenti opportuni nei prossimi giorni". La speranza dello spagnolo, caduto pesantemente nella Sprint , è quella di poter provare a correre già il prossimo weekend della MotoGP a Sepang.