MotoGP, Martin non torna in Spagna per curarsi: trattamenti in vista di Sepang

25 Ott 2026 - 00:51
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L'Aprilia ha comunicato che "Jorge Martin ha effettuato una TC (tomografia computerizzata) per valutare la situazione dopo il trauma di ieri. È stata confermata unicamente la frattura composta del radio in sede distale. Il pilota non ritornerà pertanto in Spagna e effettuerà i trattamenti opportuni nei prossimi giorni". La speranza dello spagnolo, caduto pesantemente nella Sprint, è quella di poter provare a correre già il prossimo weekend della MotoGP a Sepang.

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