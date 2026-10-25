F1 USA

Antonelli: "Sono in pole, punto alla vittoria". Verstappen: "Ho ceduto nel Q3"

Il leader del Mondiale ha le idee chiare per il Gran Premio, l'olandese punta a rovinargli la festa

di Stefano Gatti
25 Ott 2026 - 01:03
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ANDREA KIMI ANTONELLI

"Ci voleva, ci voleva proprio. Ho fatto la pole, quindi ho il dovere di provare a vincere ma Verstappen è un avversario temibile. L'ultima fase della qualifica è stata molto complicata a causa del forte vento. Avrei potuto fare ancora meglio ma non mi posso proprio lamentare, sono molto contento. In gara non sarà facile. La mia priorità è scattare bene al semaforo e prendere la testa dalla gara in curva uno, in modo da poter poi dettare il ritmo. Le Red Bull però vanno forte e anche le Ferrari sono messe bene sul passo-gara".

MAX VERSTAPPEN

Molto semplicemente il mio Q3 non è stato all'altezza delle due fasi precedenti delle qualifiche. Non so bene perché: ho perso il bilanciamento. Non ho commesso errori particolari ma la macchina scivolava tantissimo e il vento di coda ha ulteriormente peggiorato la situazione. Sono comunque contento del mio secondo tempo".

ISACK HADJAR

"Sono molto felice perché l'inizio del weekend è stato molto duro. Non riuscivo a trovare il bilanciamento. La macchina era difficilissima da guidare. Sono stato molto duro con il mio team e mi devo scusare con loro perché mi hanno completamente rifatto la macchina. Avrei forse potuto fare la pole ma il vento forte nel finale delle qualifiche ha rovinato i miei piani".    

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