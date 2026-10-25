Antonelli: "Sono in pole, punto alla vittoria". Verstappen: "Ho ceduto nel Q3"

"Ci voleva, ci voleva proprio. Ho fatto la pole, quindi ho il dovere di provare a vincere ma Verstappen è un avversario temibile. L'ultima fase della qualifica è stata molto complicata a causa del forte vento. Avrei potuto fare ancora meglio ma non mi posso proprio lamentare, sono molto contento. In gara non sarà facile. La mia priorità è scattare bene al semaforo e prendere la testa dalla gara in curva uno, in modo da poter poi dettare il ritmo. Le Red Bull però vanno forte e anche le Ferrari sono messe bene sul passo-gara".