Yeman Crippa, road to New York: 200 chilometri alla settimana e il segreto del riposo dopopranzo

“La Maratona di Parigi mi ha insegnato molto. Un aspetto da non sottovalutare è quello mentale, che a mio avviso incide in misura determinante su questa distanza, naturalmente insieme all’allenamento fisico, che prevede numerose corse lunghe senza spingersi alla massima velocità. Tantissime persone che hanno corso la Maratona di New York mi hanno raccontato quanto sia spettacolare, per via del tifo del pubblico e dei quartieri così diversi tra di loro che la gara attraversa. Anche come corridore elite, voglio vivere in prima persona quelle emozioni. Ciò che conta di più per me è la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per arrivare alla linea di partenza pronto a dare il massimo. Sarò soddisfatto quando taglierò il traguardo senza più energie da spendere e potrò ripensare ad ogni momento della mia preparazione”.