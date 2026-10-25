Leclerc: "Macchina fuori dalla giusta finestra nel finale". Hamilton: "Resto ottimista ma..."

"Abbiamo sempre un deficit di motore ma riuscivamo a fare la differenza nelle curve. Il problema è che avremmo dovuto essere perfetti con le gomme e non lo siamo stati. Perdiamo tanto, mi ha fatto arrabbiare quello che è successo in Q3. Certo, la pista nel finale di è raffreddata ma non così tanto, forse un grado. È bastato però perché non riuscissimo più a mettere la macchina nella corretta finestra di funzionamento".