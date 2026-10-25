Leclerc: "Macchina fuori dalla giusta finestra nel finale". Hamilton: "Resto ottimista ma..."

CHARLES LECLERC
"Abbiamo sempre un deficit di motore ma riuscivamo a fare la differenza nelle curve. Il problema è che avremmo dovuto essere perfetti con le gomme e non lo siamo stati. Perdiamo tanto, mi ha fatto arrabbiare quello che è successo in Q3. Certo, la pista nel finale di è raffreddata ma non così tanto, forse un grado. È bastato però perché non riuscissimo più a mettere la macchina nella corretta finestra di funzionamento".
LEWIS HAMILTON
"Cerchiamo di compensare in curva quello che perdiamo in rettilineo ma gli altri non si fermano certo ad aspettarci. Con gli ultimi aggiornamenti la Mercedes ha guadagnato almeno un paio di decimi. Insomma, siamo sempre sotto pressione. Io rimango ottimista, però oggi è stata molto dura".
FREDERIC VASSEUR
"Leclerc ha perso solo a fine giro l'opportunità di fare meglio all'ultimo tentativo. Vediamo come va domani, qui ci aspettiamo un degrado gomme enorme. Penso che la gara presenterà delle opportunità. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, oggi con Charles abbiamo lasciato sul tavolo parte del nostro potenziale nelle ultime due curve. Credo che possiamo fare molto bene in gara. Negli ultimi dieci anni ad Austin curva uno del primo giro è sempre stata decisiva: per ora concentriamoci su questo".