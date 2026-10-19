Chiavenna caput... running con Val Bregaglia Trail e Kilometro Verticale

Due giorni di emozioni, spettacolo e livello tecnico di eccellenza per il weekend di trail e mountain running che ha animato Chiavenna e la vicina Val Bregaglia nel fine settimana centrale del mese di ottobre. In programma la ventisettesima edizione del classicissimo Kilometro Vertical Chiavenna-Lagunc e la decima edizione del Val Bregaglia Trail "transfrontaliero" con partenza da Promontogno (Svizzera) e arrivo nella centralissima Piazza Bertacchi di Chiavenna, quartier generale dell'evento. Quest'ultima prova dell'evento organizzato da ASD Amici Madonna della Neve Lagunc (25 chilometri per 1050 metri D+ e 1000 D-) era valida quest'anno come Campionato Italiano Assoluti, Juniores e Master di staffette di corsa in montagna FIDAL, ritrovando un formato in linea per le staffette - e non a circuito come negli ultimi anni - che ha favorito lo sviluppo di strategie e dinamiche di gara molto interessanti e in alcuni casi sorprendenti.