Valtellina Wine Trail: una settimana di eventi tra sport, territorio e società
Enogastronomia e solidarietà le altre parole chiave della tredicesima edizione del classico appuntamento di metà autunnodi Stefano Gatti
© Maurizio Torri
Presentata a Palazzo Lombardia l’edizione 2026 di Rigamonti Valtellina Wine Trail, in programma sabato 7 novembre con oltre quattromila scritti da una quarantina di nazioni. Le tre gare in programma partiranno da località diverse (Tirano per la 42 chilometri, Chiuro per la 21 e Castione Andevenno per la 13) per poi convergere sull'unico traguardo in Piazza Garibaldi a Sondrio. La manifestazione sarà accompagnata da oltre una settimana di eventi dedicati allo sport, all'enogastronomia, alle scuole e alle famiglie. Aperte il primo maggio scorso, la campagna iscrizioni ha raggiunto il sold-out in tempi record: la mezza maratona addirittura in meno di un’ora, a riprova del forte interesse per un appuntamento che richiama ogni anno migliaia di appassionati di trailrunning dall'Italia e oltre cinquecento dall'estero.
© Valtellina Wine Trail Ufficio Stampa
Ciò che rende unica nel suo genere la Valtellina Wine Trail è un percorso che attraversa i vigneti terrazzati e passa all'interno delle cantine vinicole della Media Valtellina. Gli atleti corrono tra filari, borghi e muretti a secco, attraversando anche luoghi e proprietà private aperti al passaggio in occasione della gara. Un itinerario che unisce la dimensione sportiva alla scoperta di un paesaggio profondamente legato alla viticoltura e alle tradizioni locali. Il legame con il patrimonio enogastronomico si ritrova anche nel pacco gara che - oltre al gadget tecnico - comprende una bottiglia di vino valtellinese, la mela Bernina, e il pranzo dopo la corsa a base di pizzoccheri preparati interamente a mano da ASTEL Teglio, accompagnati dalla bresaola Rigamonti. Un'esperienza che prosegue oltre il traguardo e che coinvolge direttamente i produttori e le realtà del territorio.
© Emily Collinge
Sondrio al centro di dieci giorni di eventi
Rigamonti Valtellina Wine Trail non si esaurirà nella giornata delle tre gare. Dal 30 ottobre all'8 novembre la manifestazione proporrà un calendario di appuntamenti che coinvolgerà Sondrio e altre località della provincia, con l'obiettivo di valorizzare il territorio anche attraverso iniziative culturali, enogastronomiche e ricreative. Sondrio sarà il cuore dell'evento, con una grande tensostruttura allestita in Piazza Garibaldi destinata a ospitare incontri, degustazioni, momenti conviviali e il programma di intrattenimento. La piazza principale del capoluogo valtellinese accoglierà inoltre l'Expo Village e il ritiro dei pettorali, previsto giovedì 5 e venerdì 6 novembre, diventando il principale punto di riferimento per atleti, accompagnatori e pubblico. Il calendario prenderà il via in concomitanza con due appuntamenti dedicati al vino e ai sapori della Valtellina: Eroico Rosso a Tirano e Vie del Gusto a Sondrio, entrambi in programma il 31 ottobre e il 1° novembre.
© Luca Calcagno
Fra gli appuntamenti in programma la novità “Sondrio Wine Tower Run“ sulla Torre Ligariana, la Mountain Food Experience, che porterà in piazza le proposte dei rifugi di Valtellina, Cilento e Sicilia, la cena Valtellina Wine Taste con le eccellenze locali, i workshop dedicati al vino e un incontro sul rapporto tra sport, benessere e longevità. Il programma comprenderà anche laboratori per bambini, spettacoli e intrattenimento musicale. Una proposta rivolta non soltanto ai partecipanti alle gare, ma anche alle famiglie, ai residenti e ai visitatori, che potranno vivere la Valtellina attraverso un calendario capace di affiancare alla competizione sportiva le eccellenze e le tradizioni del territorio.
© Davide Vaninetti
Dalle scuole alle famiglie: un evento che coinvolge tutte le generazioni
Particolare attenzione è dedicata al mondo della scuola, con iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine e grado. Ad aprire il calendario sarà venerdì 30 ottobre la Students' Wine Trail, alla Tenuta La Gatta di Bianzone. Dedicato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Sondrio, l'evento prevede una corsa di tre chilometri e una camminata di circa cinque chilometri tra i vigneti accompagnati da guide di media montagna. Un'occasione per avvicinare i ragazzi all'attività sportiva e, nello stesso tempo, alla conoscenza dei terrazzamenti, della viticoltura e del paesaggio valtellinese. Il coinvolgimento delle scuole prosegue con il concorso “Disegna l'etichetta”, rivolto agli studenti delle secondarie di primo grado, chiamati a interpretare attraverso la creatività il rapporto tra vino e territorio. L’etichetta selezionata verrà poi stampata sulle bottiglie dell’edizione 2027. Agli alunni delle scuole primarie viene invece consegnato un libretto illustrato, pensato per raccontare anche ai più piccoli il patrimonio culturale e paesaggistico della Valtellina. La manifestazione si concluderà domenica 8 novembre con due appuntamenti dedicati alle nuove generazioni e alle famiglie: la Mini Valtellina Wine Trail (gara giovanile Fidal organizzata nelle vie di Sondrio con la Polisportiva Albosaggia) e la Family Wine Trail, camminata non competitiva aperta a tutti, con partenza da piazza Garibaldi a Sondrio.
© Luca Calcagno
Inclusione e solidarietà: 24 equipaggi con Joëlette e un progetto per i bambini della Piccola Opera di Traona.
La dimensione sociale rappresenta una parte importante del programma della Rigamonti Valtellina Wine Trail, con iniziative che affiancano alla partecipazione sportiva obiettivi concreti di inclusione e solidarietà. Sabato 7 novembre, da Montagna in Valtellina partiranno 24 equipaggi con joëlette, le speciali carrozzine da escursionismo che consentono alle persone con disabilità motoria di affrontare percorsi all'aperto grazie al supporto di una squadra di accompagnatori. La non competitiva, organizzata insieme all’associazione Dappertutto, si svilupperà su circa sei chilometri, con arrivo nel quartier generale di Piazza Garibaldi a Sondrio, lo stesso traguardo delle tre gare principali. Un'iniziativa che permette di condividere l'esperienza della Wine Trail anche a chi, senza un adeguato supporto, non potrebbe prendere parte a una manifestazione di questo tipo. Un secondo progetto solidale sarà legato alla Family Wine Trail. Parte del ricavato della camminata sarà infatti devoluta alla Piccola Opera di Traona, con l'obiettivo di contribuire al rifacimento del parco giochi della struttura. La Piccola Opera, attraverso il Centro Rita Tonoli, accoglie bambini e ragazzi che vivono situazioni di difficoltà familiare, oltre a madri con figli in condizioni di fragilità, offrendo un ambiente protetto e percorsi di accompagnamento educativo. Il contributo della Wine Trail sarà destinato a migliorare uno spazio dedicato al gioco, alla socializzazione e alla crescita dei bambini accolti.
© Valtellina Wine Trail Ufficio Stampa
Valorizzazione del territorio, oltre la giornata di gara
L'attenzione al territorio non riguarda soltanto la sua promozione turistica ed enogastronomica, ma anche la conservazione del paesaggio che rende riconoscibile la Valtellina. In questo ambito, la Wine Trail ha contribuito insieme alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio a interventi di manutenzione dei muretti a secco, elementi caratteristici dei vigneti terrazzati, fondamentali per il sostegno dei versanti e la salvaguardia di un patrimonio costruito nel corso dei secoli. Il rapporto con le scuole, il coinvolgimento delle realtà associative, le iniziative solidali e la cura del paesaggio si affiancano così alla dimensione agonistica. Rigamonti Valtellina Wine Trail si è progressivamente trasformata da competizione sportiva a manifestazione capace di coinvolgere un intero territorio, valorizzandone le eccellenze e contribuendo a creare occasioni di partecipazione anche al di fuori dell'ambito del trailrunning.
© Valtellina Wine Trail Ufficio Stampa
Sponsor e istituzioni al fianco della Wine Trail
La manifestazione è resa possibile grazie al sostegno di numerosi sponsor e istituzioni. Gli enti che affiancheranno questa edizione sono Regione Lombardia, Comune di Sondrio, Provincia di Sondrio, BIM, APF Valtellina e Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco, a testimonianza di una collaborazione che coinvolge il mondo dello sport, le istituzioni, le imprese e il sistema turistico ed enogastronomico locale.
Fra i partner privati in primis lo storico title sponsor Salumificio Rigamonti, e i main sponsor Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina e BPER
Quest’anno ritorna in qualità di sponsor tecnico SCOTT, che per primo ha creduto nella manifestazione e ne ha accompagnato la crescita nelle prime edizioni in qualità di sponsor tecnico, insieme a CRAZY, brand di abbigliamento tecnico da montagna con sede a Tirano, sede di partenza della distanza marathon.
© Maurizio Torri
Dichiarazioni
Federica Picchi (Sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia con delega Sport e Giovani)
"Con Valtellina Wine Trail la provincia di Sondrio torna protagonista del grande sport lombardo, attraverso un evento che unisce in modo unico attività sportiva, valorizzazione del territorio e tradizioni enogastronomiche. Attraverso il bando Grandi Eventi Sportivi, Regione Lombardia sostiene manifestazioni come questa, capaci di promuovere lo sport e al contempo generare ricadute concrete per le comunità locali. I numeri della Valtellina Wine Trail parlano da soli: iscrizioni sold-out in tempi record, oltre quattromila partecipanti provenienti da quaranta Paesi e più di cinquecento dall’estero. Un successo che conferma la capacità della Valtellina di attrarre sportivi e visitatori da tutto il mondo, rafforzando la sua immagine come destinazione d’eccellenza per sport, turismo e qualità della vita".
Simone Bertini (Presidente Comitato Organizzatore)
"Valtellina Wine Trail è nata dalla passione per la corsa e per il nostro territorio. Oggi è un’occasione per raccontare, attraverso lo sport, il valore dei vigneti terrazzati, il lavoro dei viticoltori, le tradizioni e le eccellenze che caratterizzano la Valtellina. Vogliamo che la manifestazione sia sempre più radicata nel contesto locale e che il suo valore vada oltre i giorni della gara. Per questo abbiamo introdotto progetti dedicati alle scuole, affinché i ragazzi possano conoscere da vicino il paesaggio in cui vivono, la storia dei terrazzamenti e il lavoro necessario per preservarli. Crediamo che promuovere la Valtellina significhi anche trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza del patrimonio che le circonda. Il nostro obiettivo è far conoscere la Valtellina a un pubblico sempre più ampio, rafforzando al contempo il legame con le realtà locali. Vogliamo che la Valtellina Wine Trail non sia soltanto un appuntamento sportivo di richiamo, ma un’occasione capace di generare interesse, valorizzare le nostre eccellenze e lasciare un contributo concreto anche al di fuori dell'ambito della manifestazione".
Marco Scaramellini (Sindaco di Sondrio)
"Questo evento si è affermato come uno degli appuntamenti clou in calendario nella nostra città, poiché unisce lo sport alla valorizzazione del territorio, la convivialità alla promozione turistica. Come Amministrazione comunale da sempre crediamo in una formula che come nessun'altra è in grado di veicolare l'immagine della nostra città in tutto il mondo, coinvolgendo gli atleti e i loro accompagnatori. Come avevamo auspicato anni orsono, i tre giorni sono diventati sette e poi dieci con le iniziative collaterali che richiamano un pubblico ancora più ampio. La Family Wine Trail catalizza l'attenzione nel fine settimana che precede la corsa accendendo i riflettori su Sondrio e sulle sue peculiarità, dalle visite guidate ai percorsi di degustazione, dai laboratori agli spettacoli, fino alla corsa sulla Torre ligariana, monumento simbolo che è al centro di un progetto per la trasformazione in museo. Sono certo che sarà un altro, grande successo: per la Valtellina Wine Trail e per Sondrio".
© Luca Calcagno
Gioele Ghilotti (Marketing Rigamonti Salumificio)
"Celebriamo dieci edizioni al fianco della Valtellina Wine Trail, di cui otto come title sponsor: un percorso iniziato nel 2016 e cresciuto attorno a un appuntamento che unisce la passione per la corsa alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze. Lo sport ha un ruolo strategico per Rigamonti: esprime il legame con la Valtellina e la crescente attenzione del marchio al benessere e a uno stile di vita attivo. È in questo incontro tra sport, territorio e benessere che vogliamo rafforzare il posizionamento dei nostri prodotti, a partire dalla bresaola, valorizzandone la capacità di accompagnare le abitudini di chi cerca un equilibrio quotidiano tra alimentazione, movimento e piacere della buona tavola".
Camilla Pedraglio (BPER)
"Valtellina Wine Trail interpreta in modo autentico il legame tra comunità, tradizioni del territorio e partecipazione. È una manifestazione che valorizza le eccellenze vitivinicole e culturali della Valtellina, promuovendo al contempo la pratica sportiva e la qualità della vita. Accompagnare questo percorso significa contribuire alla crescita di un patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico, favorendone la conoscenza e la capacità di attrarre persone, energie e opportunità".
Nicola Gavardi (PR&Communication Manager SCOTT Italia)
"Questa manifestazione è molto più di una gara: è un'esperienza che unisce sport, territorio e persone. Siamo entusiasti di entrare a far parte di questo progetto e di vivere da vicino l'energia di una community che condivide la nostra stessa passione per il trailrunning e l'avventura".
© Maurizio Torri