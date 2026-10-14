Valtellina Wine Trail: una settimana di eventi tra sport, territorio e società

"Valtellina Wine Trail è nata dalla passione per la corsa e per il nostro territorio. Oggi è un’occasione per raccontare, attraverso lo sport, il valore dei vigneti terrazzati, il lavoro dei viticoltori, le tradizioni e le eccellenze che caratterizzano la Valtellina. Vogliamo che la manifestazione sia sempre più radicata nel contesto locale e che il suo valore vada oltre i giorni della gara. Per questo abbiamo introdotto progetti dedicati alle scuole, affinché i ragazzi possano conoscere da vicino il paesaggio in cui vivono, la storia dei terrazzamenti e il lavoro necessario per preservarli. Crediamo che promuovere la Valtellina significhi anche trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza del patrimonio che le circonda. Il nostro obiettivo è far conoscere la Valtellina a un pubblico sempre più ampio, rafforzando al contempo il legame con le realtà locali. Vogliamo che la Valtellina Wine Trail non sia soltanto un appuntamento sportivo di richiamo, ma un’occasione capace di generare interesse, valorizzare le nostre eccellenze e lasciare un contributo concreto anche al di fuori dell'ambito della manifestazione".