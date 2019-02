La scarpa da running: tutto quello che devi sapere sul tuo alleato più prezioso

06/02/2019

Come allacciare, come lavare e quando cambiare le scarpe da running? Affrontiamo uno ad uno alcuni dei temi discussi fra i runner riguardo alla gestione delle amate calzature per correre.

La corsa è quello sport che puoi praticare ovunque in qualunque momento e in linea di massima con qualsiasi condizione meteo. Ti basta un paio di scarpette e via! Le scarpe in effetti sono l'unico "accessorio" indispensabile e oggi impariamo a prendercene cura.

Pulite e splendenti

Fermi tutti: non starete mica pensando di lavare le vostre scarpe da running in lavatrice? Non trattiamole come una maglietta qualsiasi, ecco qualche accortezza per preservarne le caratteristiche strutturali, come incollaggi e cuciture, e i materiali.

Se sono molto infangate, aspettate che si asciughino e sbattetele fra loro per far staccare il primo strato di fango secco. Rimuovete i lacci, estraete il sottopiede e la soletta e lavateli separatamente. Strofinate la tomaia con una spazzola o con un vecchio spazzolino per rimuovere la sporcizia depositata sulla superficie. Passate le scarpe sotto un getto di acqua calda, aiutandovi con uno sgrassatore delicato.

Risciacquate con acqua tiepida fino a rimuovere tutto il detergente. Una volta pulite, inserite nelle scarpe della carta assorbente o dei vecchi giornali appallottolati: assorbiranno l’umidità velocizzando l’asciugatura. Aspettate che si asciughino naturalmente senza avvicinarle al termosifone o a fonti di calore dirette: rischiereste di deformarle.