Roma, sprint per Richard Rios: pronta l’offerta al Palmeiras

Richard Rios è pronto per il salto in Europa. Dopo esser stato autentico trascinatore del Palmeiras negli ultimi due anni, il colombiano aveva già comunicato alla dirigenza del Verdão la sua volontà di provare l’esperienza nel vecchio continente. All’età di 25 anni il centrocampista vuole misurarsi con il calcio europeo e il Palmeiras ha aperto alla cessione per circa 30 milioni di euro. I brasiliani hanno respinto le prime proposte che sono arrivate per Rios, le offerte di West Ham e Porto sono state rispedite al mittente. Il club paulista, dopo aver venduto Estevao al Chelsea per una cifra che tra parte fissa e bonus sfiora i 60 milioni e aver partecipato al ricco Mondiale per Club, può permettersi di alzare le pretese per Richard Rios senza avere l’obbligo di cedere per fare cassa. Per questo per il colombiano bisogna avvicinarsi il più possibile ai 30 milioni richiesti dal Verdão, con la Roma che sta preparando un’offerta ufficiale per provare a chiudere l’operazione.