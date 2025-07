Mondiale per Club: Real Madrid e Psg a caccia di un posto in finale

Assenze pesanti anche per il Psg, che col Bayern ha chiuso in nove nella gara funestata dall'infortunio di Jamal Musiala: out Lucas Hernandez e Pacho, espulsi nel weekend. Si va dunque verso una mini-rivoluzione in difesa, con Beraldo candidato ad affiancare Marquinhos: esterni difensivi Hakimi e Nuno Mendes. Per il resto riecco l'undici di gala, sempre col rebus-Dembelé: sarà la volta buona per la sua titolarità? Al momento sembra prevalere l'idea di schierarlo da subentrante, con Barcola falso nueve e Doué-Kvara esterni: intoccabile invece la mediana con Vitinha, Joao Neves e Fabian Ruiz. Sarà una sfida ad altissima tensione e dalle mille connotazioni, con tanti mini-duelli: entusiasmante quello a distanza tra Courtois e Donnarumma, eroi dei rispettivi club. Entusiasmante anche quello tra tecnici, con Luis Enrique e Xabi Alonso che non si sono mai sfidati in panchina. L'ex Bayer Leverkusen sogna di conquistare il primo trofeo alla guida dei blancos, l'ex Barça vuole invece uno storico poker e il Mondiale per Club nella bacheca del Psg. Stasera alle 21, in diretta su Canale 5, vedremo chi la spunterà. Il Chelsea aspetta la sua rivale, con una consapevolezza: chiunque passerà, sarà sfavorito. Ma questo è il Mondiale degli underdog, dunque nulla va dato per scontato...