Lazio, Sarri: “Non potevo lasciare il popolo laziale”. Domani la presentazione blindata

“Sono tornato perché il percorso non era stato completato. Non potevo lasciare il popolo laziale nel momento in cui ha un problema”. Spiega così la scelta di tornare a Formello Maurizio Sarri, presente lunedì a Santa Sofia per la 27esima edizione del Premio Sportilia. Il tecnico toscano è stato premiato e ha spiegato al Corriere dello Sport quelli che sono stati i motivi per cui ha lasciato la Lazio nel marzo del 2024 e cosa ha fatto prima di tornare in biancoceleste: “Mi ero dimesso perché avevo problemi personali che non mi consentivano di affrontare i problemi del calcio. Non riuscivo a dare quello che volevo dare, adesso invece so di poterlo fare. Nei primi mesi di disoccupazione non mi sono assolutamente occupato di calcio. Negli ultimi due-tre mesi ho visto mille partite e più di mille giocatori, adesso però mi ritrovo col mercato bloccato”.