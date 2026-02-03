Eventi

Milano, caos Olimpiadi: tutte le strade chiuse

Città blindata in centro e verso San Siro tra il 2 e il 6 febbraio 2026 per accogliere capi di Stato e delegazioni internazionali

di Redazione Drive Up
03 Feb 2026 - 12:25
© Getty Images

© Getty Images

L'inaugurazione di Milano-Cortina 2026 è ormai imminente. Era da due decenni che l'Italia non ospitava un appuntamento sportivo di rilevanza mondiale come le Olimpiadi invernali. Un evento di queste dimensioni e importanza - tuttavia - richiede misure di sicurezza eccezionali. I cittadini, turisti e lavoratori dovranno mettersi l'anima in pace: per le prossime due settimane le strade meneghine saranno blindate da chiusure programmate. Non sarà un febbraio semplice per chi deve spostarsi
Città nel caos
Il debutto ufficiale delle restrizioni alla circolazione è fissato per il 5 febbraio, quando l’attenzione si sposterà nell'area della Fabbrica del Vapore per la cena di benvenuto del Presidente del CIO e dei Capi di Stato. Le chiusure veicolari saranno attive dalle ore 14:00 alle ore 24:00 e interesseranno Piazzale Baiamonti, Via Ceresio, Piazzale Cimitero Monumentale e Via Galileo Ferraris. Saranno coinvolte anche Via Bramante e Via Niccolini, nel tratto tra Via Fioravanti e il Monumentale, oltre a Via Luigi Nono e parti di Via Messina e Via Procaccini. In questa fascia oraria i mezzi pubblici subiranno pesanti modifiche e le fermate della metropolitana di Monumentale (M5) e Cenisio (M5) verranno saltate.
Criticità
La giornata più critica sarà quella del 6 febbraio, quando la città ospiterà molteplici eventi istituzionali prima della Cerimonia Inaugurale. Dalle ore 14:00 alle ore 21:00 saranno interdette Piazza Missori, Via Mazzini, Piazza Duomo e Via Mengoni per il cocktail a Palazzo Reale. Il blocco riguarderà anche Piazza Fontana, Via Larga, Via Pecorari e Via Rastrelli. Per ragioni di sicurezza l'accesso alla Cattedrale del Duomo e alle relative terrazze sarà vietato al pubblico per l'intera durata dell'evento. Contemporaneamente resteranno chiuse Viale Alemagna, Via Moliere e Via Milton presso la Triennale.
Tutto chiuso
Sempre il 6 febbraio un imponente corridoio di sicurezza collegherà il centro allo Stadio San Siro dalle ore 15:00 alle ore 22:00 per il passaggio dei dignitari. Il percorso attraverserà Corso di Porta Vittoria, Via Senato, Piazza Cavour, Via Manin e Piazza della Repubblica. La carovana proseguirà poi lungo Viale della Liberazione, Viale Lancetti, il Cavalcavia Bacula e le Sopraelevate Monte Ceneri e Serra fino a Piazza Stuparich e Piazzale Lotto. Nei pressi dello stadio le chiusure totali saranno attive dalle 13:00 alle 24:00 in Via Caprilli, Via Achille, Via Tesio, Via Harar e Via Patroclo. Infine dalle 15:00 a mezzanotte sarà blindata Piazza Sempione e un tratto di Corso Sempione per l'accensione del braciere olimpico.

Ti potrebbe interessare

videovideo
milano
olimpiadi invernali 2026
olimpiadi
milano cortina 2026
milano-cortina 2026
strade chiuse milano
chiusura strade milano olimpiadi

Ultimi video

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

15:51
La puntata del 29 gennaio #DriveUp

La puntata del 29 gennaio #DriveUp

01:57
Alpine A526, presentata la F1 2026 a Barcellona

Alpine A526, presentata la F1 2026 a Barcellona

02:00
Viaggio nella storia, Ford e Verstappen

Viaggio nella storia, Ford e Verstappen

02:27
Trio da urlo: Bud Spencer, Terence Hill e Dune Buggy

Trio da urlo: Bud Spencer, Terence Hill e Dune Buggy

01:58
Genesis arriva in Italia, novità pronta alla sfida

Genesis arriva in Italia, novità pronta alla sfida

02:50
Aston Martin DBX S, pura potenza

Aston Martin DBX S, pura potenza

02:06
Intelligenza e sicurezza, ci pensa Volvo EX60

Intelligenza e sicurezza, ci pensa Volvo EX60

01:44
L'editoriale: il dominio delle vetture cinesi, in patria e nel mondo

L'editoriale: il dominio delle vetture cinesi, in patria e nel mondo

01:30
La Formula E ritrova Miami

La Formula E ritrova Miami

00:21
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:46
Lancia al Rally Monte-Carlo

Lancia al Rally Monte-Carlo

01:30
Mazda CX-6e

Mazda CX-6e

02:31
Il suv più estremo di Aston Martin

Il suv più estremo di Aston Martin

02:28
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO GARA AUDIO OK

Rallye Monte-Carlo, l'impresa di Matteo Fontana sul Col de Turini

Massimiliano Cocchi
02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

I più visti di Drive Up

Il GPL verso l'addio all'Europa

Jason Statham: un vero appassionato di automobili

Elon Musk starebbe pensando a una maxi fusione

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

BYD: la mega fabbrica europea è operativa

Buen Camino: il "segreto" della Ferrari

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:37
Williams FW48: richiami al passato, slancio verso il futuro
15:28
Caso Passler, il Coni: "Nessuna patologia oncologica nella storia clinica"
15:20
Gilardino dopo l'esonero: "Buona fortuna Pisa"
15:16
Olimpiadi, a Milano apre ufficialmente "Ice & Fun Milano Cortina 2026"
15:14
De Sciglio rivela: "Mi voleva il Liverpool, ma ho scelto la Juventus"