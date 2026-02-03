Milano, caos Olimpiadi: tutte le strade chiuse

L'inaugurazione di Milano-Cortina 2026 è ormai imminente. Era da due decenni che l'Italia non ospitava un appuntamento sportivo di rilevanza mondiale come le Olimpiadi invernali. Un evento di queste dimensioni e importanza - tuttavia - richiede misure di sicurezza eccezionali. I cittadini, turisti e lavoratori dovranno mettersi l'anima in pace: per le prossime due settimane le strade meneghine saranno blindate da chiusure programmate. Non sarà un febbraio semplice per chi deve spostarsi.

Città nel caos

Il debutto ufficiale delle restrizioni alla circolazione è fissato per il 5 febbraio, quando l’attenzione si sposterà nell'area della Fabbrica del Vapore per la cena di benvenuto del Presidente del CIO e dei Capi di Stato. Le chiusure veicolari saranno attive dalle ore 14:00 alle ore 24:00 e interesseranno Piazzale Baiamonti, Via Ceresio, Piazzale Cimitero Monumentale e Via Galileo Ferraris. Saranno coinvolte anche Via Bramante e Via Niccolini, nel tratto tra Via Fioravanti e il Monumentale, oltre a Via Luigi Nono e parti di Via Messina e Via Procaccini. In questa fascia oraria i mezzi pubblici subiranno pesanti modifiche e le fermate della metropolitana di Monumentale (M5) e Cenisio (M5) verranno saltate.

Criticità

La giornata più critica sarà quella del 6 febbraio, quando la città ospiterà molteplici eventi istituzionali prima della Cerimonia Inaugurale. Dalle ore 14:00 alle ore 21:00 saranno interdette Piazza Missori, Via Mazzini, Piazza Duomo e Via Mengoni per il cocktail a Palazzo Reale. Il blocco riguarderà anche Piazza Fontana, Via Larga, Via Pecorari e Via Rastrelli. Per ragioni di sicurezza l'accesso alla Cattedrale del Duomo e alle relative terrazze sarà vietato al pubblico per l'intera durata dell'evento. Contemporaneamente resteranno chiuse Viale Alemagna, Via Moliere e Via Milton presso la Triennale.

Tutto chiuso

Sempre il 6 febbraio un imponente corridoio di sicurezza collegherà il centro allo Stadio San Siro dalle ore 15:00 alle ore 22:00 per il passaggio dei dignitari. Il percorso attraverserà Corso di Porta Vittoria, Via Senato, Piazza Cavour, Via Manin e Piazza della Repubblica. La carovana proseguirà poi lungo Viale della Liberazione, Viale Lancetti, il Cavalcavia Bacula e le Sopraelevate Monte Ceneri e Serra fino a Piazza Stuparich e Piazzale Lotto. Nei pressi dello stadio le chiusure totali saranno attive dalle 13:00 alle 24:00 in Via Caprilli, Via Achille, Via Tesio, Via Harar e Via Patroclo. Infine dalle 15:00 a mezzanotte sarà blindata Piazza Sempione e un tratto di Corso Sempione per l'accensione del braciere olimpico.