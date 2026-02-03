Juventus, le ultime sul rinnovo di McKennie

Dopo la chiusura del mercato, la Juventus pensa ai prossimi rinnovi. Oltre a quelli di Yildiz e Spalletti, i bianconeri dovranno accelerare anche per il prolungamento di Weston McKennie. Come riportato da Tuttosport, il contratto dell'americano scade a giugno e, viste le prestazioni, diversi club hanno cominciato a seguirlo con molta attenzione. Il classe '98 vuole rimanere a Torino e la Juve gli proporrebbe un rinnovo fino al 2028 con adeguamento dell'ingaggio. Il futuro del centrocampista è legato anche a quello di Spalletti: se il tecnico resterà in bianconero, allora è assai probabile che rimanga anche McKennie.