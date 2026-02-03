MotoGP, Bezzecchi: "La nuova Aprilia promette bene. Rinnovo? Importante fare presto"

Marco Bezzecchi, fresco di rinnovo con Aprilia, in occasione della prima giornata di test a Sepang ha parlato delle prime sensazioni sulla nuova RS-GP: "E' ancora presto, ma promette bene - ha detto a Sky Sport -. A Noale sono stati bravissimi, ci hanno dato tante cose da provare e questo vuol dire che dobbiamo lavorare parecchio in questi tre giorni. Ma il clima è buono e la voglia c'è". E sul rinnovo ha aggiunto: "Io e Aprilia ci siamo voluto entrambi di nuovo, era importante definire il tutto velocemente per concentrarsi ora sul lavoro in pista".