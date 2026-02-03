Milano-Cortina 2026, la guida completa: protagonisti, sedi e programma

Per rappresentare l'eccellenza azzurra, il CONI ha scelto quattro simboli dello sport italiano. A Milano sfileranno con il tricolore la leggenda dello short track Arianna Fontana e il fuoriclasse del fondo Federico Pellegrino. Contemporaneamente, a Cortina, l'onore toccherà alla campionessa di sci alpino Federica Brignone e all'oro del curling Amos Mosaner. Anche il rito del Braciere raddoppia: la fiamma olimpica arderà per tutta la durata della competizione sia all'Arco della Pace a Milano sia in Piazza Dibona a Cortina.