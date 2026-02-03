la guida

Milano-Cortina 2026, la guida completa: protagonisti, sedi e programma

L'Italia ospita i Giochi Invernali 2026. Scopri i 4 portabandiera, la squadra azzurra da record con 196 atleti e la guida alle sedi da Milano a Cortina

03 Feb 2026 - 12:15
videovideo

A vent'anni da Torino 2006, l'Italia torna a essere l'ombelico del mondo sportivo con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'evento scatterà ufficialmente venerdì 6 febbraio alle 20 con un'innovazione assoluta: una cerimonia d'apertura simultanea tra l'iconico Stadio San Siro di Milano e la storica cornice di Cortina d’Ampezzo. Un doppio debutto che riflette la natura "diffusa" di questa edizione, pronta a coinvolgere l'intero arco alpino.

Portabandiera e Cerimonia: un poker d'assi

 Per rappresentare l'eccellenza azzurra, il CONI ha scelto quattro simboli dello sport italiano. A Milano sfileranno con il tricolore la leggenda dello short track Arianna Fontana e il fuoriclasse del fondo Federico Pellegrino. Contemporaneamente, a Cortina, l'onore toccherà alla campionessa di sci alpino Federica Brignone e all'oro del curling Amos Mosaner. Anche il rito del Braciere raddoppia: la fiamma olimpica arderà per tutta la durata della competizione sia all'Arco della Pace a Milano sia in Piazza Dibona a Cortina.

La squadra azzurra: numeri e record della delegazione

 L'Italia schiera a Milano Cortina 2026 la spedizione più numerosa della sua storia invernale: 196 atleti (103 uomini e 93 donne), superando il precedente primato di Torino. È un'Italia che punta sull'equilibrio di genere e sul mix generazionale:

  • La più giovane: Giada D’Antonio (sci alpino), appena 16 anni.
  • Il veterano: Roland Fischnaller (snowboard), che a 45 anni sigla il record azzurro con la sua settima partecipazione olimpica.

Mappa delle gare: dove vedere le 11 discipline

 Il programma agonistico, che vedrà il debutto assoluto dello sci alpinismo, si distribuirà tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige:

  • Milano e Valtellina: hockey, pattinaggio, freestyle e lo sci alpino maschile sulla mitica Stelvio di Bormio.
  • Cortina d’Ampezzo: sci alpino femminile e la velocità su pista (bob, skeleton, slittino).
  • Dolomiti e Valli: il biathlon ad Anterselva, mentre la Val di Fiemme sarà la culla di salto, combinata nordica e fondo.

La grande festa dello sport si chiuderà il 22 febbraio nella suggestiva cornice dell'Arena di Verona, passando il testimone olimpico dopo sedici giorni di sfide leggendarie.

Milano, Cortina, Bormio e... tutte le location e discipline dei Giochi

1 di 17
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

milano-cortina 2026
guida
gare
stadi
date
programma
calendario
Notizie del giorno
Vedi tutti
MCH ROSARIO CENTRAL-RIVER PLATE 0-0 MCH
12:32
Paredes lancia il Boca su rigore: col Newell's finisce 2-0
12:25
Milano, caos Olimpiadi: tutte le strade chiuse
12:20
Juventus, le ultime sul rinnovo di McKennie
Olimpiadi
12:15
Countdown Milano-Cortina 2026, si parte venerdì: protagonisti, sedi e programma
12:11
MotoGP, Bezzecchi: "La nuova Aprilia promette bene. Rinnovo? Importante fare presto"