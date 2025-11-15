La carica dei quindicimila: Milano21, ultimo appuntamento 2025 di Follow Your Passion

On è nata nel 2010 nelle Alpi svizzere con una missione: ispirare lo spirito umano attraverso il movimento. Una missione che continua a guidarci ancora oggi. A quindici anni dal lancio, On è leader di settore grazie alle sue innovazioni in diversi segmenti premium: dalle calzature, abbigliamento e accessori per il performance running all’outdoor, al training e al tennis, fino alle attività quotidiane. Le innovazioni pluripremiate di On, come CloudTec e LightSpray, il design funzionale e distintivo e i progressi verso un’economia circolare hanno conquistato una community globale in costante crescita. On ispira le persone a esplorare, a scoprire e - cosa ancora più importante - a continuare a sognare. Oggi On è presente in oltre sessanta Paesi e rimane in contatto con la sua community globale anche attraverso la pagina web www.on.com On supporta assieme al distributore Sport Alliance, per tutta la stagione 2025 gli eventi del brand FollowYourPassion di MG Sport. Grazie a questa partnership, FollowYourPassion conta sul supporto di un brand riconosciuto a livello internazionale per qualità e innovazione, in qualità di sponsor tecnico. Condividendo obiettivi e valori comuni, questa sinergia consente di sviluppare nuove esperienze sempre più coinvolgenti e memorabili per gli atleti, trasmettendo con ancora maggiore forza la passione e l’entusiasmo che animano il circuito.