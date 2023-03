Kilometro Rosso, anzi dieci! Innovation Run, missione personal best  

RUNNING

Si avvicina l’appuntamento con il “diecimila” ambientato nel campus bergamasco dell’innovazione

© Cristian Riva Tra sport, cultura e innovazione. Anzi, Innovation Run! È in calendario domenica 16 aprile al Kilometro Rosso Innovation District di Stezzano, alle porte di Bergamo, la seconda edizione dell’evento (una prova da dieci chilometri omologata FIDAL) nato nel 2022 dal connubio fra aziende innovatrici e territorio per “correre insieme verso il futuro” nella città di Bergamo che - insieme a Brescia - quest’anno è capitale italiana della cultura.

© Cristian Riva

Innovation Run, la corsa verso il futuro: claim che racconta di una città - Bergamo - che corre (nel verso senso della parola) incontro al futuro, con la sua proverbiale compattezza di territorio. Una spinta culturale e sportiva a ripartire, sempre. Il capoluogo orobico ripropone il giovanissimo evento che ha già raggiunto uno spessore nazionale. Innovation Run è una gara di corsa su strada inserita nel calendario Fidal e scatta al via domenica 16 aprile all’interno del campus di Kilometro Rosso. Le iscrizioni sono aperte. Prenotando un pettorale si vivrà l’esperienza di gareggiare su un percorso di dieci chilometri interamente pianeggiante, da correre tutto d’un fiato. L’intento principale degli organizzatori è quello di attirare ai nastri di partenza sia l’élite del running su strada italiano e internazionale, sia il ben più vasto popolo dell’atletica.

© Diego De Giorgi

Cinque realtà imprenditoriali fanno da capofila al progetto Innovation Run. Si tratta di Confindustria Bergamo, Cisalfa Sport, Cornali Gioiellerie, Lodauto e Planetel che - insieme a Kilometro Rosso - sono accomunate da una forte spinta innovativa, attenzione al territorio e condivisione con la società civile di iniziative nell’ambito della ricerca, della cultura e dello sport. Non è un caso che la location prescelta per la gara sia appunto il Kilometro Rosso Innovation District, campus dell’innovazione scientifica e tecnologica (leader in Europa), capace di integrare idee di soggetti con competenze diverse, in molteplici ambiti, sviluppando ricerca e tecnologia.

© Diego De Giorgi

Innovation Run andrà quindi in scena domenica 16 aprile 2023 negli spazi esclusivi del campus situato fra i comuni di Bergamo e Stezzano, proprio a ai margini dell’autostrada A4, a pochi chilometri da Bergamo. La struttura si apre in via eccezionale ai runners, che dovranno completare tre giri intorno al polo dell’innovazione. La gara è inserita nel calendario nazionale ufficiale della Fidal e il percorso è stato omologato dai tecnici federali. A livello tecnico, Innovation Run è un “diecimila” decisamente veloce, che ben si presta a tentativi di personal best individuale su questa distanza: missione "trasversale" che accomuna (ciascuno secondo le proprie possibilità) top runners e amatori. Lo testimoniano - parlando di eccellenza - i risultati fatti registrare dai vincitori della prima edizione.

© Cristian Riva

Il portacolori di GP Parco Alpi Apuane Omar Bouamer si impose tra gli uomini scendendo sotto il muro dei trenta minuti: 29 minuti e 36 secondi il suo finishing time, imitato nell’exploit “under 30” dall’intera top five maschile! Di grande rilievo anche il tempo finale di Giovanna Epis (CS Carabinieri), maratoneta azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020/2021, vincitrice tra le donne allo scadere del decimo ed ultimo “kilometro rosso” in 33 minuti e 11 secondi.

© Diego De Giorgi

Si può prenotare un pettorale per questa esperienza unica direttamente sulla pagina web ufficiale dell'evento. Il consiglio è di seguire, oltre al sito web, anche i social ufficiali Instagram e Facebook, aggiornati quotidianamente.

Innovation Run è un evento realizzato da Map Comunicazione in collaborazione con Atletica Stezzano. I soggetti capofila del progetto sono: Confindustria Bergamo, Cisalfa Sport, Cornali Gioiellerie, Lodauto e Planetel. Sponsor tecnici Diadora e Pubbliarea. Location ospitante Kilometro Rosso Innovation District.

© Cristian Riva

Web: www.innovationrun.it

Facebook: https://www.facebook.com/innovationrunbergamo/

Instagram: https://www.instagram.com/innovationrunbergamo/

Hashtag: #innovationrun